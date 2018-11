Magia Kina Visa na święta

Tym razem przyjedziemy aż do, w których na co dzień nie ma kina. Zatrzymamy się m.in.. Moc dobrego kina dostarczymy aż do 11 województw. Z nowym repertuarem startujemy już, specjalnie dla naszych widzów przygotowaliśmy ażOprócz doskonałych filmów, proponujemy wyjątkowe promocje. Na wszystkich widzów czeka aż. Oferta obowiązuje przy zakupie biletów do kina i zestawów w barku kinowym.W ramach świątecznej trasy Kina Visa znalazły się, które pokażemypublicznośćbędzie celebrować pierwszy pokaz komedii romantycznej. A tydzień później,premierowe spotkanie z animacją. Oba tytuły wprowadzą nas w przedświąteczny nastrój."Love is in the air" – ten utwór można usłyszeć w zwiastunie filmu. Dobre wibracje z ekranu z pewnością przeniosą się na publiczność. Na ekranie prawdziwa kumulacja znanych i lubianych aktorów. Zobaczymy m.in. Agnieszkę Grochowską Z zielonym mrukliwym stworem z filmuutożsamią się wszyscy, którzy nie lubią świąt. Animowany bohater nie znosi ich do tego stopnia, że planuje nawet uprowadzenie świętego Mikołaja! Zakup biletów na ten film to gwarancja dobrej, rodzinnej zabawy. Twórcy tej produkcji pokazali już wcześniej, jak zdobywa się serca widzów, to oni realizowali m.in. słynnePonadto rozgrzejemy kinomanów jeszcze jedną komedią romantyczną, której akcja toczy się tuż przed Gwiazdką -. W rolach głównych Agnieszka Więdłocha Maciej Stuhr . W naszym repertuarze także pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera, czyli. Scenariusz do tej produkcji napisała J.K. Rowling Już dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o bieżącym repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie www.Kino.Visa.pl Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży.Aby być na bieżąco, polub facebookowy profil Objazdowego Kina Visa i stań się częścią kinowej przygody! https://www.facebook.com/KinoObjazdowe/