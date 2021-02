Malone znów zgotuje im piekło

Scenarzysta pierwszej części " Zgotuj im piekło, Malone ", Mark Hosack , przygotowuje już tekst sequela, a Thomas Jane zgodził się powrócić w głównej roli. Jeśli lubicie "jedynkę", to chyba macie dobry dzień. Zgotuj im piekło, Malone " to utrzymany w klimatach neo-noir kryminał o przeoranym przez życie prywatnym detektywie, złej kobiecie, tajemniczej teczce i rozkwaszonych, gangsterskich nosach. Sequel ma być utrzymany w nieco innych, hitchcockowskich kilmatach i ma być zbudowany wokół motywu wyścigu z czasem. Malone będzie musiał wyjść z ukrycia i zmierzyć się ze ścigającymi go, dosłownie i w przenośni, demonami przeszłości.Zdjęcia ruszą w III kwartale 2021 roku. Reżyser Russell Mulcahy (" Nieśmiertelny ", " Resident Evil: Zagłada ") nie potwierdził jeszcze swojego udziału.