Margot Robbie będzie kobietą o 50 stopach wzrostu

Margot Robbie w filmie Tima Burtona

Zwiastun filmu "Atak kobiety o 50 stopach wzrostu"

to kultowa produkcja sf z 1958 roku. Jego bohaterką była bogata kobieta, która po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z kosmitami zaczyna gwałtownie rosnąć. Będzie to drugi remake tego filmu. Pierwszy, zatytułowany, miał swoją premierę w 1993 roku.Jak donosi Sneider, Margot Robbie zagra w filmie główną rolę. Co więcej, jej firma LuckyChap całość wyprodukuje.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Póki co istnieje zresztą tylko wstępna wersja scenariusza, którą przygotowała Gillian Flynn . Jednak to nie ona ma przygotować ostateczną wersję tekstu. Scenarzysta do tej roli nie został jeszcze wybrany.Projekt powstaje dla studia Warner Bros.