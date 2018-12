Marvel ofiarą trzymania tytułu "Avengers 4" w tajemnicy

3 2 1



Disney (i podległe mu studia) uwielbia trzymać tytuły swoich widowisk w tajemnicy. Jednak ta strategia czasami okazuje się szkodliwa. Tak stało się w przypadkuMarvel dopiero podczas piątkowej premiery zwiastun widowiska ogłosił, że finał dotychczasowego cyklu MCU będzie nosił tytuł. Zapewne z obawy przed przeciekami studio nie kupiło wcześniej domen związanych z nim. Z okazji skorzystał ktoś inny i to już w kwietniu. Pewien użytkownik wykupił adresy http://www.AvengersEndgame.com i www.AvengersEndgameMovie.com. Po premierze zwiastuna postanowił się zabawić. Osoby, które wpiszą jeden z powyższych adresów, zostaną przekierowane na strony filmuNa Twitterze właściciel obu stron zadeklarował, że odda je Marvelowi w zamian za zaproszenie na uroczystą premierę. Studio na razie nie odniosło się do jego oferty.Jeśli jakimś cudem umknął Wam zwiastun czwartej części, to klip znajdziecie poniżej: