Masz Xbox Game Pass Ultimate? Zagrasz w samochodzie

Christopher Lee, wiceprezes Xboxa do spraw marketingu, deklaruje, że celem jest umożliwienie graczom korzystanie z usług wszędzie, gdzie tylko są. W tym także w samochodzie. I nie są to puste deklaracje.

Jesteś w samochodzie? Chcesz zagrać? Nie ma problemu!



Microsoft i LG nawiązali współpracę, dzięki której w samochodach wyposażonych w webOS Automotive Content Platform będzie można grać w gry na Xbox. Wystarczy w tym celu pobrać aplikację i włączyć usługę Xbox Cloud Gaming.

Ponieważ Microsoft twierdzi, że usługa będzie bezpieczna. I dlatego grać będzie mógł tylko pasażer siedzący z tyłu i korzystający z ekranu zamontowanego w siedzeniu przed nim.

Możliwość grania będzie dostępna dla posiadaczy Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox w samochodzie - zobacz wideo



