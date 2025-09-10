Masz Xbox Game Pass Ultimate? Zagrasz w samochodzie

Christopher Lee, wiceprezes Xboxa do spraw marketingu, deklaruje, że celem jest umożliwienie graczom korzystanie z usług wszędzie, gdzie tylko są. W tym także w samochodzie. I nie są to puste deklaracje.
Jesteś w samochodzie? Chcesz zagrać? Nie ma problemu!
Microsoft i LG nawiązali współpracę, dzięki której w samochodach wyposażonych w webOS Automotive Content Platform będzie można grać w gry na Xbox. Wystarczy w tym celu pobrać aplikację i włączyć usługę Xbox Cloud Gaming.
Ponieważ Microsoft twierdzi, że usługa będzie bezpieczna. I dlatego grać będzie mógł tylko pasażer siedzący z tyłu i korzystający z ekranu zamontowanego w siedzeniu przed nim.
Możliwość grania będzie dostępna dla posiadaczy Xbox Game Pass Ultimate.