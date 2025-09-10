Newsy Seriale Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację
Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację

Byliśmy na uroczystej premierze &quot;Breslau&quot;! Zobacz relację
We wtorek w stołecznym Teatrze Polskim odbyła się uroczysta premiera "Breslau" - pierwszej polskiej produkcji Disney+. Nie mogło na niej zabraknąć kamery Filmwebu. Zobaczcie, co miały nam do powiedzenia gwiazdy serialu: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Agata Kulesza oraz Karolina Gruszka.   

Tomasz Schuchardt: jaki jest komisarz Franz Podolsky?






Dlaczego Sandra Drzymalska nie ogląda kryminałów?






Agata Kulesza: jak kostium i scenografia budują rolę?






Dlaczego Karolina Gruszka czuła ciarki na planie serialu "Breslau"?






"Breslau": fabuła serialu



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt. W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Jakub Sierenberg, Bartłomiej Deklewa i Piotr Janusz.

"Breslau" wyreżyserował Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Ki"), a za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski ("Wataha") i Magdalena Żakowska ("Archiwista"). Autorem zdjęć jest Paweł Flis ("Interior", "Demon").

Serial zadebiutuje w Disney+ 12 września.

"Breslau": zwiastun



Tomasz Schuchardt

Breslau  (2025)

 Breslau

