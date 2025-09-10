Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację

We wtorek w stołecznym Teatrze Polskim odbyła się uroczysta premiera "Breslau" - pierwszej polskiej produkcji Disney+. Nie mogło na niej zabraknąć kamery Filmwebu. Zobaczcie, co miały nam do powiedzenia gwiazdy serialu: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Agata Kulesza oraz Karolina Gruszka.
Tomasz Schuchardt: jaki jest komisarz Franz Podolsky?
Dlaczego Sandra Drzymalska nie ogląda kryminałów?
Agata Kulesza: jak kostium i scenografia budują rolę?
Dlaczego Karolina Gruszka czuła ciarki na planie serialu "Breslau"?
"Breslau": fabuła serialu
Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.
W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt
. W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Sandra Drzymalska
, Ireneusz Czop
, Agata Kulesza
, Przemysław Bluszcz
, Adam Bobik
, Karolina Gruszka
, Jakub Sierenberg
, Bartłomiej Deklewa
i Piotr Janusz
. "Breslau" wyreżyserował Leszek Dawid
("Jesteś Bogiem
", "Ki
"), a za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski
("Wataha
") i Magdalena Żakowska
("Archiwista
"). Autorem zdjęć jest Paweł Flis
("Interior
", "Demon
").
Serial zadebiutuje w Disney+ 12 września.
"Breslau": zwiastun