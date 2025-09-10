(ZWIASTUN) "Łup": Matt Damon i Ben Affleck w nowym thrillerze policyjnym Netfliksa

Serwis streamingowy Netflix dzieli się dziś pierwszym polskim zwiastunem filmu "Łup". Thriller policyjny z Mattem Damonem i Benem Affleckiem trafi na platformę 16 stycznia 2026 roku. Tymczasem dziś możecie obejrzeć pierwsze fragmenty materiału z nadchodzącej produkcji. Zwiastun "Łupu" prezentujemy wam poniżej.
"Łup" – zwiastun filmu
"Łup" – co wiemy?
Produkcja, zrealizowana we współpracy z wytwórnią Artists Equity należącą do Matta Damona
i Bena Afflecka
, opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają miliony dolarów ukryte w opuszczonym magazynie. Gdy siły zewnętrzne dowiadują się o tej ogromnej sumie, zaufanie w zespole zaczyna się chwiać, a bohaterowie zaczynają zadawać sobie pytanie, komu naprawdę mogą ufać.
Getty Images © Christopher Polk
"RIP" – nowy film od twórców "Air"
Poprzedni film wytwórni Artists Equity Matta Damona
i Bena Afflecka
– "Air
" – zdobył pozytywne recenzje oraz solidny wynik w box office. Po nim firma wyprodukowała dokument "Nieopowiedziana historia wielkiej miłości
" dla Amazon MGM Studios o Jennifer Lopez
, a także film "Drobiazgi takie jak te
", który otworzył Festiwal Filmowy w Berlinie, gdzie zdobył Srebrnego Lwa za rolę Emily Watson
.
W "Łupie
" obok duetu głównych aktorów i producentów wystąpią także Steven Yeun
("Mickey 17
"), Kyle Chandler
("Manchester by the Sea
") czy Catalina Sandino Moreno
("Stamtąd
"). Film został napisany i wyreżyserowany przez Joe Carnahana
, odpowiedzialnego wcześniej chociażby za "Bad Boys for Life
" czy "Życzenie śmierci
".