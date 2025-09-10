Newsy Filmy Multimedia (ZWIASTUN) "Łup": Matt Damon i Ben Affleck w nowym thrillerze policyjnym Netfliksa
(ZWIASTUN) "Łup": Matt Damon i Ben Affleck w nowym thrillerze policyjnym Netfliksa

Serwis streamingowy Netflix dzieli się dziś pierwszym polskim zwiastunem filmu "Łup". Thriller policyjny z Mattem Damonem i Benem Affleckiem trafi na platformę 16 stycznia 2026 roku. Tymczasem dziś możecie obejrzeć pierwsze fragmenty materiału z nadchodzącej produkcji. Zwiastun "Łupu" prezentujemy wam poniżej.

"Łup" – zwiastun filmu





"Łup" – co wiemy?



Produkcja, zrealizowana we współpracy z wytwórnią Artists Equity należącą do Matta Damona i Bena Afflecka, opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają miliony dolarów ukryte w opuszczonym magazynie. Gdy siły zewnętrzne dowiadują się o tej ogromnej sumie, zaufanie w zespole zaczyna się chwiać, a bohaterowie zaczynają zadawać sobie pytanie, komu naprawdę mogą ufać. 

GettyImages-1248566995.jpg Getty Images © Christopher Polk


"RIP" – nowy film od twórców "Air"



Poprzedni film wytwórni Artists Equity Matta Damona i Bena Afflecka – "Air" – zdobył pozytywne recenzje oraz solidny wynik w box office. Po nim firma wyprodukowała dokument "Nieopowiedziana historia wielkiej miłości" dla Amazon MGM Studios o Jennifer Lopez, a także film "Drobiazgi takie jak te", który otworzył Festiwal Filmowy w Berlinie, gdzie zdobył Srebrnego Lwa za rolę Emily Watson.

W "Łupie" obok duetu głównych aktorów i producentów wystąpią także Steven Yeun ("Mickey 17"), Kyle Chandler ("Manchester by the Sea") czy Catalina Sandino Moreno ("Stamtąd"). Film został napisany i wyreżyserowany przez Joe Carnahana, odpowiedzialnego wcześniej chociażby za "Bad Boys for Life" czy "Życzenie śmierci".

