McConaughey w ultra krwawym westernie twórcy "Oldboya"?

Powraca pomysł realizacji westernu. Projekt właśnie zyskał nowy dom - Amazon Studios. Przy okazji zmieniono mu też tytuł naCo więcej, portal Collider twierdzi, że jedną z dwóch głównych ról ma szansę zagrać Matthew McConaughey ). Jego partnerem ma być gwiazda równie wielkiego kalibru.to projekt, który zaistniał w 2006 roku, kiedy to scenariusz nieznanego wtedy S. Craiga Zahlera znalazł się na Czarnej Liście (rocznym zestawieniu najlepszych niezrealizowanych tekstów krążących po Hollywood).W 2012 roku filmem zainteresował się Chan-wook Park ). Niestety nie wystarczyło to, by obraz powstał. Tymczasem kariera Zahlera nabrała rumieńców po jego reżyserskim pełnometrażowym debiuciew 2015 roku. Mimo to trzeba było czekać prawie cztery lata, by projekt, z którym Park wciąż jest związany, znalazł zainteresowanego nim inwestora.określany jest jako wyjątkowo krwawy i brutalny western. Jego bohaterami są szeryf małego miasteczka i lekarz. Łączą oni siły, by zemścić się na grupie bandytów, którzy terroryzują mieszkańców podczas ulewnej burzy. McConaughey ma wcieli się w postać lekarza. Producentem całości będzie Brad Fischer ).