Megalodon na szczycie box-office'owego łańcucha pokarmowego

W piątek w Chinach obchodzono święto Qixi, nazywane czasami chińskimi Walentynkami. Nic więc dziwnego, że aż sześć tytułów w naszym zestawieniu zawdzięcza swoje pozycje wynikom właśnie w Państwie Środka. Co jednak ciekawe, najwyższe miejsca tamtejszego box office'u zajmują nowości sprzed tygodnia. Cztery premierowe tytuły, w tym trzy lokalne produkcje, musiały zadowolić się niższymi lokatami.Numerem jeden w naszym zestawieniu jest numer dwa chińskiego box office'u, czyli widowisko z prehistorycznym rekinem w roli głównej -. Obraz zarobił w weekend, z czego 30,7 mln pochodziło właśnie z Chin. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów (obecnie 230,2 mln), a globalne 300 milionów (obecnie 314,2 mln).Jednak nie tylko w Chinachobrze się sprzedaje. Widowisko zadebiutowało w 13 krajach, z czego w ośmiu zajęło pierwsze miejsce. Utrzymało też najwyższą pozycję w 21 rynkach, w których premierę miało tydzień wcześniej. Najwięcej zarobił w Meksyku (3,7 mln podczas drugiego weekendu), Australii (2,5 mln premierowo, wraz z pokazami przedpremierowymi) i Rosji (2,3 mln podczas drugiego weekendu).Co ciekawe, choć w Chinachsprzedaje się zaskakująco dobrze, to w Korei Południowej obraz wypadł bardzo słabo. W weekend zarobił 1,6 mln dolarów i zajął dopiero piąte miejsce przegrywając nie tylko z trzema lokalnymi produkcjami ale również z musicalemDrugie miejsce w naszym zestawieniu zajął lider chińskiego box office'u, komedia(The Island). Podczas drugiego weekendu film zarobiłi jest na najlepszej drodze do zgarnięcia minimum 200 milionów dolarów (obecnie ma na koncie 162,2 mln).Na podium znalazło się też miejsce dla. Było to możliwe dzięki bardzo dobremu startowi w Chinach, gdzie zarobił 16,8 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie zachodniej animacji w tym roku. Zaś w poniedziałek pobity zostanie finalny wynik osiągnięty przez drugą część cyklu. Ogólnie w weekend film zgarnąłi jego zagraniczne wpływy powoli zbliżają się do granicy 300 milionów dolarów (obecnie 272,1 mln).W oczekiwaniu na premierę w Chinach (która planowana jest na 31 sierpnia)spadło w naszym zestawieniu na czwarte miejsce. Weekendowe wpływy wyniosłyi łącznie na koncie ma 320,7 mln dolarów. Po dodaniu do tego wyniku z USA okaże się, że widowisko z Tomem Cruise'em przekroczyło właśnie pół miliarda dolarów (501,4 mln). Jest to dziewiąta premiera tego roku (a szósta amerykańska), której udała się ta sztuka.Kolejne dwa miejsca przypadły chińskim nowościom. Minimalnie lepsza jest komedia akcji(Europe Raiders), która zarobiła. Jednak w ostatecznym rozrachunku więcej pieniędzy zarobi(Go Brother,na otwarcie). Ten pierwszy miał bowiem bardzo dobry piątek, ale widzowie byli nim rozczarowani i w kolejnych dniach zanotował mocne spadki sprzedaży biletów.Siódma lokata należy do musicalu, który w weekend zarobił kolejne. Film trafił do kin w kolejnych kilku krajach, ale jego wyniki nie są tam zbyt imponujące. W Rosji zajął drugie miejsce z niecałym 900 tys. dolarów na koncie. W Meksyku był dopiero trzeci zarabiając na dzień dobry milion dolarów.Ósme miejsce przypadło w udziale ostatniej z dużych chińskich premier, komedii akcji(Oolong Contryard). W weekend film zarobiłNasze zestawienie zamykaz wynikiem. W przeciwieństwie do wielu innych tytułów, ten ma bardzo rozproszoną dystrybucję. W mijającym tygodniu trafił do kin w 25 krajach, choć w większości z nich odbywały się wcześniej pokazy przedpremierowe. W trzynastu film zajął pierwsze miejsce. Najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii (2,6 mln), Francji (2,3 mln) i Niemczech (2,1 mln). Na razie pokazywany jest w 41 krajach, w których łącznie zarobił 29 milionów dolarów.