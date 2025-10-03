Międzynarodowa premiera filmu "War on Art" (Wojna o sztukę)

Film dokumentalny "War on Art" (Wojna o sztukę) w reżyserii Andrzeja Miękusa opowiada o niezwykłej operacji ratowania milionów bezcennych dzieł sztuki z ponad 150 ukraińskich muzeów w czasie rosyjskiej inwazji. Międzynarodowa premiera filmu odbędzie się 10 października 2025 o godz. 20:30 w Kinie Atlantic w Warszawie, podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie.
24 lutego 2022, gdy rozpoczyna się rosyjska inwazja na Ukrainę, Ukraińskie muzea znikają z Google Maps, a dzieła sztuki trafiają do podziemia. Gdy zagrożone zostają centra kultury, armia wolontariuszy staje w obronie kulturowego dziedzictwa Ukrainy przed zniszczeniem. "War On Art"
zabiera widza w samo serce niezwykłej operacji ratowania milionów bezcennych artefaktów z ponad stu pięćdziesięciu muzeów w Ukrainie. - Film został nakręcony i opowiedziany w stylu filmu śledczego – w ciemnych i zimnych barwach, z wykorzystaniem ujęć kamerą z ręki, mastershotów, najazdów kamery. Wiele historii z ostatnich trzech lat pokazano w konwencji thrillera, z dynamicznym montażem, animowanymi rekonstrukcjami i materiałami archiwalnymi (zdjęcia, nagrania wideo, materiały z mediów)
- mówi reżyser filmu i twórca scenariusza, Andrzej Miękus
. - To opowieść o operacji ratowania i zabezpieczenia sztuki w Ukrainie w czasie wojny, gdzie walka o jej ocalenie jest walką o ocalenie narodu.
Nasza armia bohaterów obejmuje współczesnych artystów ukraińskich Alevtinę Kakchidze, Zhannę Kadyrovą, Nikitę Kadana, Yaremę Maraschuka i Romana Khimeia, dwóch artystów, którzy nakręcili film w splądrowanym Muzeum Historii Lokalnej w Chersoniu, Konstantina Zorkina, Denisa Voroncowa, a także Feodosiya Tetianycha, znanego ukraińskiego artystę okresu postsowieckiego. Bohdan, jego syn, który opiekuje się spuścizną ojca ewakuował większość jego kolekcji.
Yulia Vaganowa, dyrektor Muzeum Chanienki, opowiada fascynującą historię ewakuacji swoich najcenniejszych dzieł sztuki, ikon synajskich z VI-VII wieku n.e., obecnie przechowywanych we Francji w Muzeum Louvre. Julia Lytvynets, dyrektor generalna Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy (NAMU), wraz ze swoim zespołem spędziła 72 dni w salach i piwnicach muzeum, począwszy od pierwszego dnia inwazji, pakując i ewakuując dziesiątki tysięcy bezcennych dzieł sztuki ukraińskiej należących do kolekcji muzeum. We współpracy ze znaną szwajcarską kolekcjonerką sztuki Francescą Thyssen-Bornemisza zorganizowała wystawę "Eye of the Storm", po raz pierwszy pokazaną w październiku 2022 roku w Muzeum Narodowym Thyssen-Bornemisza w Madrycie. Wystawa była następnie prezentowana w innych miastach Europy: Kolonii, Wiedniu, Brukseli i Londynie, a ostatnio w Muzeum Sztuki w Łodzi. To, co zaczęło się jako "ukrywanie poprzez pokazywanie", stało się największą promocją ukraińskiego modernizmu w Europie.
Pokazy Premierowe i Festiwalowe 2025
Pod koniec września "War on Art"
miał swoją światową i ukraińską premierę podczas Odesa International Film Festival w Kijowie, był też prezentowany na festiwalu Wiz-Art we Lwowie (Wiz-Art).
Po międzynarodowej premierze w Warszawie będzie jeszcze pokazywany na pokazach specjalnych w Kinotece w Warszawie, a następnie na pokazach w Paryżu (28 października), Berlinie (23 października), Kopenhadze i Amsterdamie (listopad) oraz podczas festiwalu Scanorama w Wilnie.