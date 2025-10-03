Newsy Filmy Akcja "Sherlocka Holmesa 3" nie będzie się toczyć przy Baker Street. Co wiemy o filmie?
Collider
Robert Downey jr pracuje aktualnie nad widowiskiem "Avengers: Doomsday". Jest też jednak inna produkcja z jego udziałem, na którą czekają fani. Producentka Susan Downey, prywatnie żona aktora, ujawniła, na jakim etapie jest "Sherlock Holmes 3".

Sherlock Holmes wyjedzie do USA?


Okazją do rozmowy o "Sherlocku Holmesie 3" był specjalny pokaz "Nieczystej gry" – zrealizowanego dla Prime Video przez Shane'a Blacka thrillera, który wyprodukowali Downeyowie. Podczas spotkania po seansie Downey szczerze przyznała, że przygotowania do nowej odsłony przygód słynnego detektywa trwają od dawna. Na pewnym etapie wydawało się nawet, że zdjęcia wkrótce ruszą, ale nie doszły do skutku ze względu na inne zobowiązania Jude'a Lawa – ekranowego Watsona.

GettyImages-2203093031.jpg Getty Images © Chelsea Guglielmino
Robert i Susan Downeyowie podczas tegorocznej gali oscarowej
Downey zdradziła też kila szczegółów dotyczących nowego "Sherlocka". Dowiedzieliśmy się m.in., że akcja nie będzie się toczyć przy Baker Street 221B, lecz... w Stanach Zjednoczonych.

Chcemy przyjąć nieco inny kierunek – powiedziała. Poniekąd to zawsze była opowieść o Ameryce, i choć nie jestem pewna, czy to dobry czy zły pomysł, bardzo mi się on podoba. Kocham ten pomysł, a co za tym idzie – z przyjemnością go zrealizuję. Ale to po prostu trudne. Minęło trochę czasu, poprzeczka jest zawieszona wysoko, a przynajmniej Robert tak ją ustawił, więc nie wiem. 

Zobacz zwiastun filmu "Sherlock Holmes: Gra cieni"


Wyreżyserowany przez Guya Ritchiego "Sherlock Holmes: Gra cieni" trafił na ekrany kin w 2011 roku. Przypominamy zwiastun: 


