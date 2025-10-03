Złote Joysticki 2025. "Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji

Dziś poznaliśmy nominacje do nagród Złote Joysticki 2025. Lista nominowanych może zaskoczyć.
Golden Joystick Awards 2025: Oto faworyci
W piątek ogłoszone zostały nominacje w 21 kategoriach. Liderem okazała się gra "Clair Obscur: Expedition 33"
, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Tytuł ten ma aż sześć szans na statuetki
. Co jednak bardzo ciekawe, tytuł nie otrzymał nominacji w kategoriach gra roku na PC czy gra roku na konsole.
Podobnie ma się sytuacja z inną grą, która bije rekordy pod względem ocen od recenzentów. "Hades II"
także został zignorowany w tych kategoriach. Tytuł zdobył zresztą tylko dwie nominacje. Po cztery nominacje wywalczyły: "Death Stranding 2: On the Beach"
(w tym gra roku na konsole), "Ghost of Yotei"
(w tym gra roku na konsole) i "Kingdom Come: Deliverance II"
(w tym gra roku na PC).
Nominacje w kategorii Ostateczna Gra Roku ujawnione zostaną 3 listopada. Zdobywców Złotych Joysticków poznamy 20 listopada.
Listę nominowanych znajdziecie TUTAJ
.
Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"