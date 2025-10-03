Newsy Gry Festiwale i nagrody Złote Joysticki 2025. "Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji
Dziś poznaliśmy nominacje do nagród Złote Joysticki 2025. Lista nominowanych może zaskoczyć.

Golden Joystick Awards 2025: Oto faworyci



W piątek ogłoszone zostały nominacje w 21 kategoriach. Liderem okazała się gra "Clair Obscur: Expedition 33", co raczej nikogo nie powinno dziwić. Tytuł ten ma aż sześć szans na statuetki. Co jednak bardzo ciekawe, tytuł nie otrzymał nominacji w kategoriach gra roku na PC czy gra roku na konsole.


Podobnie ma się sytuacja z inną grą, która bije rekordy pod względem ocen od recenzentów. "Hades II" także został zignorowany w tych kategoriach. Tytuł zdobył zresztą tylko dwie nominacje.

Po cztery nominacje wywalczyły: "Death Stranding 2: On the Beach" (w tym gra roku na konsole), "Ghost of Yotei" (w tym gra roku na konsole) i "Kingdom Come: Deliverance II" (w tym gra roku na PC)

Nominacje w kategorii Ostateczna Gra Roku ujawnione zostaną 3 listopada. Zdobywców Złotych Joysticków poznamy 20 listopada.

Listę nominowanych znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"




