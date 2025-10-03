Newsy Filmy "Eden" to nie koniec. Ron Howard opowie o bohaterze wojny w Afganistanie
"Eden" to nie koniec. Ron Howard opowie o bohaterze wojny w Afganistanie

Deadline / autor: /
&quot;Eden&quot; to nie koniec. Ron Howard opowie o bohaterze wojny w Afganistanie
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Do kin wszedł niedawno inspirowany prawdziwą historią "Eden", a tymczasem Deadline informuje, że reżyser filmu Ron Howard już szykuje kolejny oparty na faktach projekt. I znów w obsadzie pojawią się same gwiazdy.

Historia bohatera wojny w Afganistanie trafi do kin



Projekt nosi tytuł "Alone at Dawn" i powstanie dla Amazon MGM Studios. Howardowi udało się przyciągnąć do projektu prawdziwe gwiazdy. W filmie wystąpią bowiem:

02.jpg Getty Images © Clive Mason - formula 1


03.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Punktem wyjścia dla scenariusza autorstwa Michaela Russella Gunna ("Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini") jest książka Dana Schillinga i Lori Chapman Longfritz.

Opowiada ona historię oficera wywiadu, który uparł się, że udowodni, jakim bohaterem był John Chapman, kontroler pola walki lotnictwa, w czasie bitwy pod Takur Ghar, w której stracił życie. W wyniku śledztwa pośmiertnie Chapman został odznaczony Medalem Honoru. Był to pierwszy członek sił lotniczych odznaczony tym medalem od czasu wojny w Wietnamie.

"Alone at Dawn" będzie kolejnym wspólnym projektem Howarda i Amazonu. Poprzednio współpracowali przy okazji inspirowanego prawdziwą historią dramatu "Trzynastu". Najnowszym filmem reżysera jest "Eden", który również powstał na faktach.

Zwiastun filmu "Eden"




