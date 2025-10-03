"Eden" to nie koniec. Ron Howard opowie o bohaterze wojny w Afganistanie

Do kin wszedł niedawno inspirowany prawdziwą historią "Eden", a tymczasem Deadline informuje, że reżyser filmu Ron Howard już szykuje kolejny oparty na faktach projekt. I znów w obsadzie pojawią się same gwiazdy.
Historia bohatera wojny w Afganistanie trafi do kin
Projekt nosi tytuł "Alone at Dawn"
i powstanie dla Amazon MGM Studios. Howardowi
udało się przyciągnąć do projektu prawdziwe gwiazdy. W filmie wystąpią bowiem:
Punktem wyjścia dla scenariusza autorstwa Michaela Russella Gunna
("Operacja ratunkowa w tajlandzkiej jaskini
") jest książka Dana Schillinga i Lori Chapman Longfritz.
Opowiada ona historię oficera wywiadu, który uparł się, że udowodni, jakim bohaterem był John Chapman, kontroler pola walki lotnictwa, w czasie bitwy pod Takur Ghar, w której stracił życie. W wyniku śledztwa pośmiertnie Chapman został odznaczony Medalem Honoru. Był to pierwszy członek sił lotniczych odznaczony tym medalem od czasu wojny w Wietnamie. "Alone at Dawn"
będzie kolejnym wspólnym projektem Howarda
i Amazonu. Poprzednio współpracowali przy okazji inspirowanego prawdziwą historią dramatu "Trzynastu
". Najnowszym filmem reżysera jest "Eden
", który również powstał na faktach.
Zwiastun filmu "Eden"