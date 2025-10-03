Nie żyje Patricia Routledge. Hiacynta Bukiet z "Co ludzie powiedzą" miała 96 lat

Nie żyje Patricia Routledge – brytyjska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Największą sławę przyniosła jej rola Hiacynty Bukiet, bohaterki popularnego sitcomu "Co ludzie powiedzą?". Miała 96 lat. Smutną informację przekazał mediom jej agent. Getty Images © Larry Ellis
Patricia Routledge w 1962 rokuZ głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Patricii Routledge, która zmarła spokojnie we śnie dziś rano otoczona miłością. Nawet w wieku 96 lat pasja Patricii do pracy i kontaktu z publicznością podczas występów na żywo nigdy nie osłabła, a całe pokolenia widzów poznawały ją dzięki jej uwielbianym rolom telewizyjnym
– czytamy w oświadczeniu.
Kim była Patricia Routledge? Początki karieryPatricia Routledge
urodziła się 17 lutego 1929 roku. Ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu filologii i literatury angielskiej na Uniwersytecie w Liverpoolu. To właśnie tam zaangażowała się w działalność uczelnianego środowiska teatralnego. Uczyła się aktorstwa się w Bristol Old Vic Theatre School. Występowała m.in. na West Endzie i w Royal Shakespeare Company. W 1966 roku zadebiutowała na Broadwayu.
Najważniejsze role Patricii RoutledgePatricia Routledge
zostanie zapamiętana przede wszystkim za sprawą roli Hiacynty Bukiet – pretendującej do wyższej klasy społecznej kobiety, której brak obycia prowadzi do licznych zabawnych sytuacji. Wcielała się w tę bohaterkę we wszystkich odcinkach sitcomu "Co ludzie powiedzą?
", który emitowany był w latach 1990–1995.
Patricia Routledge i Clive Swift w serialu "Co ludzie powiedzą?"
Choć Routledge
zapisała się w świadomości widzów jako aktorka komediowa – mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Nie podnoście mostów, opuśćcie rzekę
", "Szczęściu pani Blossom
", "Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii
" oraz serialu "Śledztwa Hetty Wainthropp
" – w swoim dorobku miała też role dramatyczne. Na uwagę zasługują jej występy w "Nauczycielu z przedmieścia
", telewizyjnym dramacie "Missing Persons
" czy serialu "Talking Heads
". Rola w nim przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA. W 2017 roku królowa Elżbieta nadała jej tytuł damy za jej zasługi w dziedzinie kultury teatralnej i działalność charytatywną.