Lekcja kina, która wciąga. Sukces 21. edycji Gdynia Dzieciom

W trzecią dekadę swojego istnienia organizowana po raz 21. Gdynia Dzieciom wkroczyła przy aplauzie młodej widowni i w towarzystwie twórców, których cieszy i inspiruje realizacja projektów z myślą o dzieciach i młodzieży. Będąca częścią Polskiego Kina Młodego Widza inicjatywa Stowarzyszenia Filmowców Polskich wypełniła po brzegi zarówno widownię Teatru Muzycznego, jak i przestrzenie Konsulatu Kultury.
Tegoroczną Gdynię Dzieciom zainaugurował przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka
" Tomasza Jurkiewicza
. Zanim jednak młodzi widzowie zanurzyli się w świat śląskich legend zamieszkały przez utopce, beboki, pociepy i tytułowego Skarbka, przywitali ich gospodarze wydarzenia: odpowiedzialna za edukację i kulturę wiceprezydentka miasta Gdyni Oktawia Gorzeńska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Joanna Łapińska oraz Grzegorz Łoszewski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które już po raz 21. organizuje wydarzenia pn. Polskie Kino Młodego Widza.
Piotr Musianek i Barbara Gacek, fot. materiały prasowe
– To jest takie przygotowanie tych młodych ludzi do bycia w kinie, do pokochania tego kina, bo oni kiedyś będą dorośli i chcielibyśmy, żeby pozostali wierni sali kinowej. Chodzi o wyrabianie pewnego nawyku i pewnej potrzeby. O to, że odbiór w kinie jest inny. Że tu jest rodzaj takiego magicznego wyłączenia, którego nigdy nie złapiemy w domu
– podkreślał prezes SFP.
O tym, że Gdynia Dzieciom potrafi skutecznie zaczepić fascynację kinem, przekonali się twórcy filmu otwarcia: reżyser i współscenarzysta Tomasz Jurkiewicz
, nastoletni aktorzy Piotr Musianek
i Barbara Gacek
, autor zdjęć Maciej Długaj
, pomysłodawczyni filmu Barbara Domin oraz producentki Małgorzata Domin
i Dominika Mandla
, którzy zostali dosłownie zasypani pytaniami i komentarzami przez rozentuzjazmowaną młodą gdyńską widownię.
A ich odczucia potwierdzić mogą także kolejni goście Gdyni Dzieciom, w tym twórcy "O psie, który jeździł koleją 2
": reżyserka i współscenarzystka Magdalena Nieć
, współscenarzystka Mojca Tirš
oraz dziecięcy aktorzy Liliana Zajbert
i Maksymilian Zieliński
; ekipa filmu "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku
": reżyserzy Mariusz Palej
i Magdalena Nieć
oraz aktorzy Oliwier Grzegorzewski
i Klara Olszewska
, a także reprezentacja filmu "Dziadku, wiejemy!
": reżyserka Olga Chajdas
, scenarzysta Emil Płoszajski
, autor zdjęć Bartosz Bieniek
, aktorzy Filip Tkaczyk
i Ania Nowak
oraz producentka Małgorzata Małysa
.
fot. materiały prasowe
Gdynia Dzieciom to jednak nie tylko pokazy i spotkania dla najmłodszych. Nastoletni uczniowie mogli stanąć oko w oko m.in. z bohaterami jednej z najważniejszych szkolnych lektur czyli "Chłopów
" Władysława Reymonta, w adaptacji którego w filmie DK
i Hugh Welchmanów
wystąpili goszczący w Gdyni Mirosław Baka
i Robert Gulaczyk
, jak i z bohaterem dokumentalnego filmu "Pianoforte
" Jakuba Piątka
, uczestnikiem Konkursu Chopinowskiego – pianistą Marcinem Wieczorkiem, z którym rozmowę poprowadził popularny tik-toker i dziennikarz Jacek Cygan.
Przebojem okazały się również filmowe spacery śladami dawnych gdyńskich kin poprowadzony ze swadą przez Michała Miegonia z Muzeum Miasta Gdyni. O tym, gdzie znajdowały się przed laty kina Warszawa, Morskie Oko, Czarodziejka czy Atlantic, nie wie z pewnością większość dorosłej widowni Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Za to młodzi uczestnicy spaceru mają dziś tę wiedzę w małym palcu.
W sumie w ciągu pięciu dni 21. edycji Gdyni Dzieciom uczestniczyło w niej blisko 4 tys. osób. A to zaledwie część ogólnopolskiej akcji Polskie Kino Młodego Widza, która trwać będzie do końca listopada i odwiedzi w sumie 18 miast.
21. edycja PKMW współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat na projektem objęli UNICEF Polska oraz Rzecznik Praw Dziecka, zaś partnerem jest Zespół Edukatorów Filmowych. Patronami medialnymi PKMW są TVP VOD, Filmweb, Magazyn Filmowy SFP, miesięcznik KINO, Filmoterapia oraz Jacek Cygan (TVTok).