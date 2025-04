Off Camera 2025: TOP 10 tytułów, których nie można przegapić

Czasem co jedna głowa, to nie dwie – musieli pomyśleć europejscy krytycy, koronując Borisa Lojkinego na kontynuatora filmowej myśli braci Dardenne . Gdy duet belgijskich mistrzów przedstawiał niedawno losy emigrujących z Afryki " Toriego i Lokity ", francuski reżyser z pewnością zbierał notatki do swojej "Historii Souleymana". Zwycięzca canneńskiej sekcji Un Certain Regard śledzi losy przybywającego nielegalnie z Gwinei mężczyzny, który próbuje odnaleźć się w pędzącej rzeczywistości współczesnego Paryża. Pracującego jako dostawca żywności i sypiającego po noclegowniach dla bezdomnych Souleymana oglądamy głównie w pędzie wysłużonym rowerem ulicami metropolii. Wszystko to, by odegnać demony biedy i czekającej go przymusowej deportacji, jeśli źle wypadnie na zbliżającej się rozmowie z władzami imigracyjnymi. Wcielający się w główną rolę debiutant Abou Sangare okazał się ekranowym objawieniem, zdobywając za swoją kreację nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej i pokonując w swojej kategorii między innymi konkurującego z nim Ralpha Fiennesa . Rzeczywistość dopisała jednak do filmu ironiczne: aktor został deportowany do kraju urodzenia, a francuskie władze trzykrotnie odmówiły mu prawa pobytu. Udało się dopiero za czwartym razem, trzy miesiące temu – Sangare dostał roczne pozwolenie na pracę jako mechanik. Pytany o dalsze aktorskie plany, odpowiedział: "Być może pojawią się nowe propozycje, ale jestem mechanikiem, to jest mój zawód. Nie mogę się już doczekać powrotu do pracy w garażu".