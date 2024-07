Koniec Hollywoodu? Michael Bay szykuje uniwersum "Skibidi Toilet"

"Skibidi Toilet" na dużych i małych ekranach

Czym jest "Skibidi Toilet"?

Tak wygląda "Skibidi Toilet"

Szczegóły nowego filmowego projektu nie są na razie sprecyzowane. Wiemy jednak, że nowym uniwersum stoi, który zrobił z " Transformers " kasową kinową serię, a także były szef Paramount PicturesO swoich planach Goodman opowiadał w podcaście Variety "Strictly Business". Ujawnił, że Bay oraz jego stały partner produkcyjny Jeffrey Beecroft pozostają w kontakcie z twórcą "Skibidi Toilet", by pomóc mu w profesjonalny sposób spieniężyć sukces kontrowersyjnych animacji.Goodman dodał, że w planach są zarówno produkcje kinowe jak i telewizyjne. Sugeruje, że już prowadzone są rozmowy w sprawie realizacjiZa "Skibidi Toilet" odpowiada Alexey Gerasimov. Wszystko zaczęło się w lutym 2023 roku, kiedy na swoim kanale na YouTubie opublikował 11-sekundową animację.Filmik z miejsca stał się hitem Internetu, więc Alexey Gerasimov zaczął produkować kolejne części cyklu. W okresie od lutego 2023 do czerwca 2024 roku filmiki, co daje średnio prawie miliard wyświetleń miesięcznie.Oczywiście szybko zaczęli pojawiać się naśladowcy. Alexey Gerasimov zamiast walczyć z nimi zachęca ich do współpracy. Tak narodziło się Skibidi Alliance. Ich materiały wygenerowały już prawie"Skibidi Toilet" jest również gigantycznym hitem na platformie TikTok. Materiały opatrzone hasztagiem #skibiditoilet osiągnęły już prawie