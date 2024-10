Michael Keaton i Mila Kunis w filmie "Ojciec roku". Zobacz plakat

Zobacz plakat filmu "Ojciec roku"

Andy Goodrich ( Michael Keaton ) to pochłonięty pracą handlarz dziełami sztuki, który niezbyt dobrze wywiązuje się z ojcowskich obowiązków względem dwójki 9-letnich bliźniaków. Pewnego dnia jego druga żona opuszcza go i rozpoczyna 90-dniowy program odwykowy, grożąc jednocześnie rozwodem. Goodrich zmuszony jest przejąć opiekę nad dziećmi i tym samym wejść w świat współczesnego rodzicielstwa, na co jest kompletnie nieprzygotowany. Kiedy wypełniona odpowiedzialnością codzienność sprowadza go do parteru, a kariera wisi na włosku – Andy postanawia poprosić o wsparcie swoją dorosłą i ciężarną córkę Grace. To wielka szansa dla będącego w wiecznej pogoni za karierą mężczyzny, aby odnowić dawne relacje i zrozumieć, czym tak naprawdę jest budowanie rodziny.