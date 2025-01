Michael Moore szykuje nowy film. Boi się, że zablokują

Michael Moore pracuje nad nowym dokumentem

"Fahrenheit 11/9" – zwiastun

O czym opowiadał "Fahrenheit 11/9"

, zdradził Michael Moore w wywiadzie z portalem Deadline., dodał reżyser., zdradził Moore Znając reputację Moore'a , możemy spodziewać się, że poruszy jakiś gorący polityczny temat. W jego filmografii są m.in. " Roger i Ja " (1989), " Zabawy z bronią " (2002), " Fahrenheit 9.11 " (2004) i " Kapitalizm, moja miłość " (2015).W jaki sposób Donald Trump , milioner i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w USA, został prezydentem? Czy uda się powstrzymać go przed zwycięstwem w kolejnych wyborach? Jaki wpływ na Amerykę i losy całego świata mają decyzje zapadające w Białym Domu? Najwyższy czas zajrzeć za kulisy władzy mocarstwa numer jeden. Niewybaczalne błędy, które popełnił Barack Obama , nowe pokolenie liderów, które szykuje się do przejęcia władzy w USA i zagrożenia, które czekają zachodnią cywilizację — to tylko wierzchołek góry lodowej tematów poruszonych w najnowszym filmie Michaela Moore’a . Nie zabraknie skandali, tajemnic, niewygodnych faktów i… dużej dozy rozbrajającego humoru. Decydujące momenty wyborów w 2016 i 2020 roku już wkrótce, atmosfera rozgrzana jest do czerwoności, a każdy oddany głos jest na wagę złota. Ich wynik zadecyduje nie tylko o losach Ameryki, ale i całego świata. Zapomnijcie o "amerykańskim śnie" - witajcie w "amerykańskim koszmarze"!