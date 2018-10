BIULETYN: Mimo oskarżeń o gwałt Singer zarabia miliony

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Jak widać na przykładzie Bryana Singera , nie wszyscy "bohaterowie" oskarżeń o molestowanie są traktowani tak samo. Portal The Hollywood Reporter podaje, że za wyreżyserowanie widowiska Singer może otrzymać od Millennium Films nawet 10 milionów dolarów. [za: The Hollywood Reporter] Peter Dinklage dołączył do obsady filmu animowanego. Tym razem bohaterowie będą musieli się zmierzyć z największym zagrożeniem w ich życiu... inną rodziną. [za: Deadline]Amerykański Instytut Filmowy ogłosił, że kolejny laureatem nagrody za całokształt dokonań artystycznych został Denzel Washington . Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się 6 czerwca 2019 roku. [za: Deadline] Michael Moore został uhonorowany nagrodą za całokształt dokonań artystycznych przyznawaną przez Broadcast Film Critics Association i Broadcast Television Journalists Association. Nagroda zostanie wręczona podczas gali Critics' Choice Documentary Awards, która odbędzie się w Nowym Jorku 10 listopada. [za: Deadline] Rafael Casal napisze scenariusz i wyreżyseruje dla Lionsgate'u film. Będzie to romantyczna komedia SF o osobach, które zasypiają, by w snach spotykać się ze swoimi ukochanymi. [za: Deadline] Lucy Hale zagra główną rolę w inspirowanym prawdziwą historią filmie. Będzie to opowieść o wiolonczelistce, która nigdy w życiu nie ryzykowała. Oskarżona przez byłego chłopaka o to, że jest zbyt sztywna, sporządza listę szalonych rzeczy do zrobienia, po czym zaczyna realizować kolejne jej punkty. [za: Deadline]Jan Luis Castellanos dołączył do obsady drugiego sezonu serialu Marvela i Hulu. Wcieli się w postać znaną jako Topher. [za: Deadline] William P. Young szykuje film kinowy oraz serial-antologię inspirowany chrześcijańskim wierszem "Footprints". Film będzie historią młodego chłopaka, który chciałby po szkole kontynuować karierę sportową. Na to nie chce się zgodzić ojciec, który naciska, by syn zdobył zawód zapewniający bezpieczny i stały dochód. Chłopak znajdzie się w sytuacji, w której zacznie wątpić we wszystko, w co wierzył. Dopiero spotkanie z tajemniczą osobą sprawi, że odnajdzie właściwą ścieżkę. Serial będzie opowiadał historie różnych osób, które znalazły się w centrum niewytłumaczalnych zdarzeń. [za: Deadline] Bradley Whitford powróci w trzecim sezonie serialu. Otrzymał również angaż do dwóch filmów. Pierwszym jest, czyli nowa ekranizacja powieści "Zew krwi". Drugim jest, czyli szykowana dla Netfliksa biografia brazylijskiego dyplomaty pracującego dla ONZ, Sergio Vieiry de Mello. [za: Deadline] Simon Pegg dołączył do obsady serialu komiksowego. Zagra ojca bohatera imieniem Hughie. [za: Deadline]