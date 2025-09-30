Newsy Filmy Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller
Filmy

Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Shanks%2C+tw%C3%B3rca+%22Together%22+kr%C4%99ci+dla+A24+%22Hotel+Hotel+Hotel+Hotel%22-163183
Twórca &quot;Together&quot; kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller
Michael Shanks, reżyser hitu "Together", wraca z nową produkcją i wygląda na to, że i o tym filmie będzie głośno. Jego "Hotel Hotel Hotel Hotel" już w 2021 roku znalazł się na tak zwanej Black List najbardziej pożądanych scenariuszy. Potencjał historii oraz sukces "Together" sprawiły, że projektem zaopiekowało się studio A24 słynące z odważnych przedsięwzięć na najwyższym realizacyjnym poziomie. 

GettyImages-2204040455.jpg Getty Images © Erika Goldring

"Hotel Hotel Hotel Hotel" – nowy film Shanksa. O czym opowie?



Fabuła opowiada historię mężczyzny, który budzi się w tajemniczym pokoju hotelowym. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i uwięziony w przestrzeni przypominającej labirynt umysłu, odkrywa, że jedyną szansą na ucieczkę jest… współpraca z samym sobą. Spodziewamy się więc psychologicznej zagadki z metafizycznymi niuansami. 

"Together" wielkim hitem 2025 roku



Shanks dał się już poznać jako twórca z pomysłem podczas festiwalu w Sundance, gdzie jego horror-komedia "Together" z Alison Brie i Dave'em Franco zebrała świetne recenzje. Film zarobił 32 miliony dolarów w światowym box office, co jak na niezależny tytuł jest ogromnym sukcesem. 

Zobacz naszą rozmowę o filmie "Together".

MOVIE SIĘ: Recenzujemy "Together"



Rozmawiają Łukasz Muszyński, Maciej Satora i Dorota Kostrzewa. 



Najnowsze Newsy

Inne Filmy

J.K. Rowling o Emmie Watson: "Ignorantka"

7 komentarzy

"Ród Guinnessów": Recenzja serialu | Netflix. Na miarę "Peaky Blinders"?

Filmy

"Wichrowe wzgórza" niezgodne z książką. Reżyserka tłumaczy wybory

2 komentarze

Strach się bać! Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie 29 października

3 komentarze
Filmy

Kristen Stewart u odjechanego francuskiego reżysera

3 komentarze
Inne Filmy

Nolan, Gibson okradają USA? Donald Trump atakuje

17 komentarzy
Seriale

"Wartownicy" już teraz w serwisie CANAL+

1 komentarz