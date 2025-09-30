Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller

Michael Shanks, reżyser hitu "Together", wraca z nową produkcją i wygląda na to, że i o tym filmie będzie głośno. Jego "Hotel Hotel Hotel Hotel" już w 2021 roku znalazł się na tak zwanej Black List najbardziej pożądanych scenariuszy. Potencjał historii oraz sukces "Together" sprawiły, że projektem zaopiekowało się studio A24 słynące z odważnych przedsięwzięć na najwyższym realizacyjnym poziomie.
"Hotel Hotel Hotel Hotel" – nowy film Shanksa. O czym opowie?
Fabuła opowiada historię mężczyzny, który budzi się w tajemniczym pokoju hotelowym. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i uwięziony w przestrzeni przypominającej labirynt umysłu, odkrywa, że jedyną szansą na ucieczkę jest… współpraca z samym sobą. Spodziewamy się więc psychologicznej zagadki z metafizycznymi niuansami.
"Together" wielkim hitem 2025 roku
Shanks dał się już poznać jako twórca z pomysłem podczas festiwalu w Sundance, gdzie jego horror-komedia "Together
" z Alison Brie
i Dave'em Franco
zebrała świetne recenzje. Film zarobił 32 miliony dolarów w światowym box office, co jak na niezależny tytuł jest ogromnym sukcesem.
Zobacz naszą rozmowę o filmie "Together
".
