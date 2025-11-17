Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Galeria zdjęć gwiazd z uroczystości

Plejada gwiazd pojawiła się na gali Governors Awards, która odbyła się wczorajszej nocy. Wśród nich był Tom Cruise, któremu przypadł zaszczyt - aktor odebrał honorowego Oscara.
Emocjonalna przemowa Cruise'a
Cruise, który został przywitany na scenie owacją na stojąco, w przemówieniu podkreślił znaczenie kina oraz rolę wszystkich osób pracujących przy filmach. Getty Images © Kevin Winter
Aktor stwierdził, że jego miłość do tego medium zaczęła się na wczesnym etapie jego życia i że dzięki niemu odkrył, że może poszerzać granice: Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Uczy mnie doceniać i szanować różnice, ale też pokazuje naszą wspólną naturę. W sali kinowej śmiejemy się razem, czujemy razem, razem mamy nadzieję — i to jest siła tego medium. Robienie filmów to nie jest coś, co robię. To jest to, kim jestem.
Cruise był wcześniej czterokrotnie nominowany do Oscara: za role aktorskie w filmach Urodzony 4 lipca
, Jerry Maguire
i Magnolia
, oraz jako producent Top Gun: Maverick.
Nagrodę honorową wręczył Cruise'owi Alejandro Gonzalez Iñárritu
. Aktor wystąpił w najnowszym filmie reżysera, który zadebiutuje w październiku 2026 roku. Projekt wciąż nie ma tytułu.
Podczas ceremonii nagrodzono także choreografkę Debbie Allen
, jak również scenografa Wynna Thomasa
. Dolly Parton
została laureatką Nagrody za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta, nie mogła jednak pojawić się na uroczystości z powodów zdrowotnych.
Poniżej zdjęcia niektórych gwiazd, które pojawiły się na gali. Na uroczystości obecni byli m.in. Jeremy Allen White
, Sydney Sweeney
, Leonardo DiCaprio
, Dwayne Johnson
, Emma Stone
, Mia Goth
, Ariana Grande
, Natalie Portman
i Mark Hamill
.
Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Frazer Harrison Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Frazer Harrison Getty Images © JC Olivera Getty Images © Steve Granitz Getty Images © Amy Sussman Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Steve Granitz
