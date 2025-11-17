Newsy Filmy Inne Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Galeria zdjęć gwiazd z uroczystości
Tom Cruise otrzymał honorowego Oscara! Galeria zdjęć gwiazd z uroczystości

źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Plejada gwiazd pojawiła się na gali Governors Awards, która odbyła się wczorajszej nocy. Wśród nich był Tom Cruise, któremu przypadł zaszczyt - aktor odebrał honorowego Oscara.

Emocjonalna przemowa Cruise'a



GettyImages-2247071796.jpg Getty Images © Kevin Winter


Cruise, który został przywitany na scenie owacją na stojąco, w przemówieniu podkreślił znaczenie kina oraz rolę wszystkich osób pracujących przy filmach. Aktor stwierdził, że jego miłość do tego medium zaczęła się na wczesnym etapie jego życia i że dzięki niemu odkrył, że może poszerzać granice:

Kino zabiera mnie w podróż dookoła świata. Uczy mnie doceniać i szanować różnice, ale też pokazuje naszą wspólną naturę. W sali kinowej śmiejemy się razem, czujemy razem, razem mamy nadzieję — i to jest siła tego medium. Robienie filmów to nie jest coś, co robię. To jest to, kim jestem.

Cruise był wcześniej czterokrotnie nominowany do Oscara: za role aktorskie w filmach Urodzony 4 lipca, Jerry Maguire i Magnolia, oraz jako producent Top Gun: Maverick. Nagrodę honorową wręczył Cruise'owi Alejandro Gonzalez Iñárritu. Aktor wystąpił w najnowszym filmie reżysera, który zadebiutuje w październiku 2026 roku. Projekt wciąż nie ma tytułu.

Podczas ceremonii nagrodzono także choreografkę Debbie Allen, jak również scenografa Wynna Thomasa. Dolly Parton została laureatką Nagrody za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta, nie mogła jednak pojawić się na uroczystości z powodów zdrowotnych.

Poniżej zdjęcia niektórych gwiazd, które pojawiły się na gali. Na uroczystości obecni byli m.in. Jeremy Allen WhiteSydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone, Mia Goth, Ariana Grande, Natalie Portman i Mark Hamill.

GettyImages-2246549715.jpg Getty Images © Gilbert Flores

GettyImages-2247075468.jpg Getty Images © Steve Granitz

GettyImages-2247063281.jpg Getty Images © Frazer Harrison

GettyImages-2246549648.jpg Getty Images © Gilbert Flores

GettyImages-2247066165.jpg Getty Images © Frazer Harrison

GettyImages-2246519976.jpg Getty Images © JC Olivera

GettyImages-2247083306.jpg Getty Images © Steve Granitz

GettyImages-2247059090.jpg Getty Images © Amy Sussman

GettyImages-2246542477.jpg Getty Images © Gilbert Flores

GettyImages-2247067117.jpg Getty Images © Steve Granitz

