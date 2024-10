Millennium Docs Against Gravity na liście festiwali kwalifikujących do Oscara

MDAG otwiera drogę do Oscara

Program światowej klasy

Członkowie i członkinie Amerykańskiej Akademii o MDAG

MDAG jest także członkiem-założycielem Doc Alliance, federacji siedmiu europejskich festiwali filmów dokumentalnych, oraz członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Możliwość otwierania drogi zwycięskiemu filmowi do Oscara jest ukoronowaniem 21-letniej historii festiwalu.Zwycięzca Grand Prix - Nagrody Banku Millennium będzie miał od 22. edycji w 2025 roku otwartą drogę do Oscara®, czyli nie będzie musiał spełnić pozostałych warunków wyścigu po najważniejszą nagrodę filmową na świecie (wszystkie dostępne są tutaj: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility ). Zgodnie z regułami ustalonymi przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej o nagrodę mogą starać się wyłącznie filmy, które miały swoją nieprzerwaną 7-dniową dystrybucję w USA (spełniającą szereg dodatkowych warunków), tytuły nominowane przez dany kraj jako ich kandydat w kategorii Najlepszy film międzynarodowy albo właśnie te dzieła, które zwyciężyły na jednym z festiwali z listy kwalifikującej. Znajduje się na niej od teraz także MDAG, co sprawia, że prestiż i znaczenie głównej nagrody festiwalu niezwykle wzrosło.Droga do tak wielkiego wyróżnienia, jakim jest obecność na liście festiwali kwalifikujących do Oscara®, składała się z wielu przemyślanych działań zespołu tworzącego MDAG. Przede wszystkim w programie festiwalu na przestrzeni lat miało swoje polskie, europejskie i międzynarodowe premiery wiele filmów, które następnie otrzymywały nominacje do Oscara, jak było chociażby z filmem " Przeżyć " (Flee) Jonasa Pohera Rasmussena w 2021 roku. Reżyser tak pisze o MDAG w liście rekomendacyjnym:Z kolei w 2024 roku na festiwalu odbyła się premiera międzynarodowa filmu " Sugarcane " (reż. Julian Brave NoiseCat Emily Kassie ), który miał swoją premierę światową na Sundance, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię a obecnie jest w czołówce przewidywań Oscarowych przez najważniejsze media filmowe - Variety, Hollywood Reporter czy IndieWire.W ciągu ostatnich lat w jury Konkursu Głównego Millennium Docs Against Gravity zasiadało wielu osób, które zdobyły Oscara lub były do niego nominowane. Wśród nich Paweł Pawlikowski , polski laureat Oscara, który cieszy się z sukcesu festiwalu:W jury znalazł się także amerykański reżyser David France , który wysoko ocenia festiwal: Sigrid Dyekjær , wybitna producentka filmowa nominowana do Oscara, zauważa z kolei sukces odważnej strategii pozycjonującej film dokumentalny jako atrakcyjną ofertę dla masowego widza, którą od lat prowadzi festiwal:22. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 9 do 18 maja 2025 roku w kinach oraz od 20 maja do 2 czerwca online na mdag.pl ! Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.