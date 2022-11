Mistrzowie Kina Hiszpańskiego w kinie Iluzjon

Klasyka kina hiszpańskiego – kino wciąż aktualne i odkrywane na nowo

Saura, Buñuel i inni

PROGRAM:

Mistrzowie z kraju Don Kichota wracają – i ponownie szykują dla Was kinową ucztę! Przegląd filmowy Mistrzowie Kina Hiszpańskiego | Obras Maestras przybliżający nieznane szerokiej publiczności arcydzieła hiszpańskiej kinematografii odbędzie się w kinie Iluzjon w dniach 24-27 listopada oraz za darmo online na platformie ninateka.pl.Osią tematyczną tegorocznego programu, w którym prezentowane są filmy od lat 40. po 70. XX wieku będzie granica – granica człowieczeństwa i moralności, granica między jawą a snem, rzeczywistością a marzeniem. Ambitne filmy kręcone w trudnych czasach dyktatury Franco w Hiszpanii i na emigracji do dziś zaskakują aktualnością, przenikliwością analizy społecznej, śmiałością podejmowanych tematów, a także, a może przede wszystkim – badaniem granic możliwości kina jako sztuki, która opowiada o ludzkiej kondycji.Wśród najpopularniejszych twórców kina hiszpańskiego, którego nie może zabraknąć w programie przeglądu jest Luis Buñuel . W tegorocznej edycji na dużym ekranie zobaczymy odrestaurowaną kopię filmu " Anioł Zagłady ", w którym mistrz surrealizmu przygląda się upadającej hiszpańskiej burżuazji, bezlitośnie obnażając arbitralność i sztuczność reguł, jakie sama sobie narzuca. Nie zabraknie też Carlosa Saury , którego " Polowanie ", nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem na MFF w Berlinie, zaskakuje aktualnością mistrzowskiej metafory na temat skutków wojny i przemocy.Obok tych dwóch wielkich nazwisk będzie można poznać dzieła reżyserów mniej znanych w Polsce, jak Víctor Erice , który mimo tylko trzech tytułów w swojej filmografii zapisał się w historii hiszpańskiego kina jako jeden z najwybitniejszych artystów X Muzy. W ramach przeglądu zostanie zaprezentowany film " Duch roju " - wizualnie porywająca, poetycka opowieść o dzieciństwie i utracie niewinności, którą będzie można obejrzeć po rekonstrukcji cyfrowej. Po raz pierwszy widzowie w Polsce zobaczą na ekranie " Linię życia " w reżyserii znanego z poprzednich edycji przeglądu Edgara Neville’a , film z 1945 roku to lekka humorystyczna medytacja nad rolą przypadku w życiu, wyprzedzająca o wiele lat słynny film Krzysztofa Kieślowskiego Wszystkim projekcjom będą towarzyszyć wprowadzenia znawców kina hiszpańskiego: Diany Dąbrowskiej, Sebastiana Smolińskiego, Adama Kruka, Dominiki Zielińskiej, Stanisława Abramika i Joanny Bardzińskiej.Gościem specjalnym przeglądu będzie w tym roku Luis E. Parés – dyrektor artystyczny hiszpańskiej Cineteki i znawca kina hiszpańskiego. Ponadto, projekcję filmu " Duch Roju " poprzedzi wprowadzenie online Carli Simón – zdobywczyni Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za film " Alcarràs " (2022), przygotowane w ramach cyklu pt. Clásicos contigo prezentowanego przez Instytut Cervantesa i Hiszpańską Akademię Filmową.Autorska selekcja filmów i udostępnienie wybranych filmów w wersji online pozwolą ukazać szerokiej publiczności nieznane wcześniej oblicza hiszpańskiego kina i Hiszpanii.Przegląd odbędzie się stacjonarnie w Kinie Iluzjon w Warszawie, a wybrane filmy będą dostępne online, za darmo na stronie ninateka.pl, na terenie całej Polski.Na przegląd zapraszają: Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce, Turespaña, Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Cervantesa w Krakowie, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kino Iluzjon, Ninateka, Kino Pod Baranami, Kino Nowe Horyzonty oraz Fundacja AVA Arts.Cykl dofinansowany przez: Acción Cultural Española (AC/E) w ramach Programu PICE (program promocji kultury hiszpańskiej za granicą), Miasto Kraków, Rubau Polska.Na inauguracyjną lampkę wina zaprasza Vinotourclub.24 listopada, czwartekgodz. 19.00 DUCH ROJU (El espíritu de la colmena), reż. Víctor Erice, kopia odrestaurowana, 1973, 95 min.napisy polskie i angielskiePrzed pokazem uroczysta inauguracja przeglądu z udziałem Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce Ramiro Fernándeza. Film poprzedzi wprowadzenie online w wykonaniu Carli Simón – laureatki nagrody Złoty Niedźwiedź na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2022 r. Po projekcji lampka wina (zaprasza Vinotourclub)25 listopada, piątekgodz. 19.00 POLOWANIE (La caza), reż. Carlos Saura , 1966, 90 min.Wprowadzenie: Sebastian Smolińskinapisy polskie26 listopada, sobotagodz. 17.00 ANIOŁ ZAGŁADY (El ángel exterminador), reż. Luis Buñuel , kopia odrestaurowana, 1962, 95 min.Wprowadzenie: Dominika Zielińskanapisy polskie i angielskie27 listopada, niedzielagodz. 16.00 LINIA ŻYCIA (La vida en un hilo), reż. Edgar Neville , 1945, 92 min.Wprowadzenie: Diana Dąbrowskanapisy polskieKino Iluzjon, ul. Narbutta 50A, Warszawa24-27 LISTOPADANINATEKA.PL8-14 GRUDNIADOŁĄCZ DO WYDARZENIA FB:https://tiny.pl/wdm21ZAKUP BILETÓW:https://tiny.pl/wdm2p