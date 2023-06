"Mortal Kombat 1": Brutalne walki i starzy znajomi!

Liu Kang wprowadza Nową Erę w imię pokoju, Mileena, siostra Kitany, zmaga się z groźną chorobą, a bracia - Scorpion i Sub-Zero - toczą walkę o przyszłość swojego klanu. Inne znane postaci, jak Raiden, Kung Lao i Johnny Cage, również podejmują wyzwania motywowane rodziną, honorem i osobistymi ambicjami.W grze zadebiutuje też nowy system - Kameo Fighter. Pozwala on graczom wybrać dodatkowe, unikalne postacie, które udzielają wsparcia podczas walki. Każdy z wojowników Kameo, takich jak Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade i wielu innych, jest oparty na klasycznych wersjach postaci z trzydziestoletniej historii Mortal Kombat. Głęboki i rozbudowany system Kameo zapewnia nowy poziom taktyki i strategii. Asystenci pomagają w ataku i obronie, oferując brutalne fatality i przerywając ruchy przeciwnika. Całość toczy się przy akompaniamencie utworu „Fatal ( Mortal Kombat 1 )”, stworzonego przez nominowanego do Grammy artystę, ZHU.Czy " Mortal Kombat 1 " ma szanse na tytuł bijatyki roku? Przekonamy się już we wrześniu!