Musisz to wiedzieć, zanim usiądziesz do gry! Historia "Gungrave"

Osoby nieobeznane z anime nie mają łatwo. Bez wsparcia kogoś znającego się na temacie, szanse na odróżnienie dobrych tytułów od złych są tak marne jak wyniki naszej kadry narodowej w mistrzostwach piłki nożnej. Do oglądania większości z nich aż wstyd się przyznać, a te przyzwoite można policzyć co najwyżej na palcach obu dłoni. Jedną z takich perełek w tym przepastnym bagnie stanowi wyprodukowane przez studio Madhouse " Gungrave ". Za projekty postaci odpowiedzialny jest Yasuhiro Nightow, znany fanom gatunku jako autor " Triguna ". Swoje trzy grosze dorzucił też Kosuke Fujishima – twórca " Sakura Wars ".Samo anime zostało oparte na wydanej w 2002 r. strzelance i śmiało można powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu Nightow otrzymaliśmy wciągającą, brutalną mafijną opowieść, jakiej próżno było szukać, gdy seria debiutowała. W dniu premiery " Gungrave G.O.R.E ", trzeciej pełnoprawnej odsłony serii gier, spójrzmy na wydarzenia, które doprowadziły do tego, że jako milczący zabójca z trumną na plecach po raz kolejny ruszamy ku zemście.Wspólna walka o godne życie połączyła dwie nietypowe osobowości. Przebojowy Harry MacDowell jest bawidamkiem i drobnym oszustem. Za nim, niczym cień podąża Brandon Heat, małomówny młodzieniec, który na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie mało rozgarniętego i niezbyt inteligentnego. Wraz z trójką innych przyjaciół próbuje przeżyć na ulicy. Dni mijają im na bójkach, kradzieżach i próbach ugruntowania swojej pozycji pośród lokalnych rzezimieszków. Wszystkiemu z lekkim przestrachem przygląda się Maria, cichy obiekt westchnień Brandona.Bohaterowie nie zdają sobie sprawy z tego, że ich życie wkrótce ulegnie drastycznej zmianie. Gang Harry’ego po raz kolejny wdaje się w bezsensowną awanturę. Tym razem sprawa nie rozejdzie się po kościach, gdyż brat napadniętego, "Mad Dog" Ladd, postanawia raz na zawsze rozwiązać kwestię problematycznych dzieciaków. Doświadczenie zdobyte jako egzekutor mafii sprawia, że bardzo szybko przy życiu pozostają tylko Harry i Brandon. Poczynania Ladda są obserwowane przez Beara Walkena, wysoko postawionego członka najpotężniejszej organizacji mafijnej – Millennion. Dzięki jego pomocy zagrożenie ze strony oszalałego złoczyńcy zostaje zażegnane. Konsekwencje są jednak fatalne. W krzyżowy ogień wpada też przyszywany ojciec Marii, a młodzi mężczyźni są kompletnie rozbici i nie wiedzą, co powinni robić dalej.Macki mafii sięgają głębiej, niż im się wydawało, a na światło dzienne wychodzi fakt, że ojciec Marii przez długie lata pozostawał w przyjacielskich stosunkach z Asagim Caldwellem, topowym członkiem organizacji. Maria trafia pod opiekuńcze skrzydła Big Daddy’ego, lidera Millennionu. Za nią podążają pozostali przy życiu członkowie nastoletniego gangu. Harry wiedziony perspektywą lepszego życia, Brandon zaś – miłością do Marii.Mija pięć lat. Warto tu wspomnieć, że Millennion jest w tym czasie najbardziej wpływową grupą przestępczą, z którą nikt nie jest w stanie rywalizować. Zrzesza ponad osiem tysięcy osób i bez problemu sięga do kieszeni wszystkich warstw społecznych, nie pozostawiając obojętnymi zarówno polityków, jak i szarych obywateli. Tzw. rodzinę stanowi sto czterdzieści osób. Znalezienie się w tym ścisłym gronie jest gwarantem bogactwa i szacunku. Harry dąży do tego splendoru, po trupach do celu. Bez mrugnięcia okiem korzysta przy tym z umiejętności Brandona, wzbudzając coraz większy strach i respekt wśród konkurencyjnych gangów. Jego nieodłączny kompan zaś zadowala się funkcjonowaniem w roli zwykłego cyngla. To nie pieniądze dają mu szczęście. Uśmiech na jego twarzy wywołuje jedynie obecność Marii. Finalnie jednak, dla dobra dziewczyny, Brandon odcina się od swojej miłości. Ta, wiedziona smutkiem, coraz bardziej skłania się w stronę swojego dobroczyńcy, Big Daddy’ego.Poruszenie w mafijnym światku wywołuje śmiały ruch ze strony Cannon Vulcana i świeżo wypuszczonego z więzienia Brada Wonga. Ta szalona dwójka wspomagała okrutne eksperymenty dążące do powstania superżołnierza. Trupy wskrzeszone w projekcie Necro-Rise są praktycznie niezniszczalne i ślepo podległe osobom, które je stworzyły. Przez miasto przetacza się seria zamachów bombowych, a nieumarli wkraczają do placówek Millenniona, zabijając każdą napotkaną żywą istotę. Wojna zbiera ogromne żniwo, a dodatkowo w szeregach organizacji ujawnia się długo poszukiwany szpieg. Na szczęście, rewolucja ożywieńców zostaje szybko zduszona dzięki interwencji Brandona.Mijają kolejne trzy lata. Brak zdecydowanych ruchów ze strony Big Daddy’ego i jego nadzwyczaj spokojna polityka tylko wzmacniają w Harrym przekonanie, że nadszedł najwyższy czas na zmianę władzy. Jego chciwość i nienasycenie wykraczają poza wszelką skalę. Sugeruje przyjacielowi wspólne pozbycie się lidera, dzięki czemu Brandon wreszcie mógłby mieć Marię dla siebie. Zdruzgotany zdradą Brandon potwierdza wierność mafii i nie zamierza brać udziału w zbrodniczym przedsięwzięciu Harry’ego. Ten w odpowiedzi bez wahania dziurawi towarzysza salwą z broni, wyrzuca go z przeszklonej windy i przystępuje do realizacji swego makiawelicznego planu. Przepełniony pychą informuje Daddy’ego, że dzięki swoim zakulisowym działaniom kontroluje obecnie osiemdziesiąt procent syndykatu, tym samym zmuszając go do współpracy.Wieść o śmierci Brandona wzbudza duży niepokój wśród członków Millenniona. Pogrążona w rozpaczy Maria otrzymuje tylko strzępki informacji o zgonie dawnego ukochanego. W oczach wszystkich to właśnie Brandon jest zdrajcą i jakakolwiek możliwość odzyskania przez niego dobrego imienia nie wchodzi w grę. Big Daddy przeczuwa zbliżający się koniec i wysyła ciężarną Marię w bezpieczne miejsce. Powierza jej też sekret, który ma jej zapewnić bezpieczeństwo w przyszłości. W międzyczasie naukowiec prowadzący Necro-Rise, we współpracy z Harrym testuje nową formułę. Nieszczęśliwy wypadek prowadzi do, nadzwyczajnie szybko stłumionego, uwolnienia się zastępów bestii. Nieliczni są w stanie przysiąc, że na polu walki widzieli odmienionego Heata.Przez trzynaście burzliwych lat MacDowell umacnia swoją pozycję lidera. Nie toleruje sprzeciwu, a z przeciwnikami bezwzględnie rozprawia się za pomocą Orgmanów – nowej, ulepszonej wersji mutantów zrodzonych w projekcie Necro-Rise. Również ochrona Harry’ego zostaje poddana procesowi ulepszenia. "Superioryzacja" powoduje, że pomagierzy cechują się brutalną siłą przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej inteligencji. MacDowella wciąż dręczy jedna myśl. Gdzieś w ukryciu żyje córka Big Daddy’ego – Mika. Perspektywa walki o sukcesję spędza mu sen z powiek i tylko pogłębia jego szaleństwo. Jednak lata poszukiwania dziedziczki przynoszą w końcu efekt. Agentom Millenniona udaje się wyeliminować Marię i jej ochroniarza.Zrozpaczona Mika udaje się w jedyne miejsce, w którym może znaleźć pomoc. Doktor Tokioka zdradza dziewczynie tajemnicę – Brandon żyje, a jego priorytetem jest zapewnienie jej bezpieczeństwa. Ciało chłopaka zostało wykorzystane do dalszego eksperymentowania z wskrzeszaniem zmarłych. Kroczy on teraz pośród żywych jako Beyond The Grave, mściciel motywowany obowiązkiem wendetty. Wyposażony jest w Cerberusa, potężną broń siejącą zamęt na polu walki oraz tzw. "Trumnę", zawierającą chociażby karabiny maszynowe i rakietnicę. Grave pamięta niewiele ze swojego poprzedniego życia. W jego świadomości tkwią wspomnienia o dwóch istotnych wydarzeniach – zdradzie MacDowella i miłości do Marii. One sprawiają, że od pierwszych chwil czuje się odpowiedzialny za Mikę i bez mrugnięcia okiem obraca w pył każdego, kto stanie mu na drodze, włącznie z byłymi towarzyszami.Poddani superioryzacji Bob Poundmax i Balladbird Lee robią, co mogą, by nie dopuścić Grave’a do Harry’ego. Nie są w stanie sprostać potędze wraku człowieka napędzanego złością i smutkiem. Grave musi się spieszyć, gdyż zgodnie z zapewnieniami Doktora Tokioki ma dziesięć dni, zanim jego ciało ulegnie rozpadowi. Tymczasem całe miasto pogrąża się w totalnym chaosie. Po ulicach panoszą się nieumarli, a syndykat ulega rozpadowi na dwie frakcje. Zwolennicy MacDowella i Big Daddy’ego rozpoczynają walkę na śmierć i życie. Ostatecznie, pozbawiony sojuszników Harry rzuca się w szaleńczą ucieczkę, w trakcie której jego samochód ulega wypadkowi. Stając w obliczu śmierci, widzi w przebłyskach wszystkie szczęśliwe momenty, które spotkały go, zanim zaprzedał duszę diabłu w zamian za bogactwo i szacunek.W tych niefortunnych okolicznościach odnajduje go Grave. Jego ciało traci mobilność, a kończyny powoli odmawiają posłuszeństwa. Do tego, bohaterowie zostają otoczeni przez szwadrony mające tylko jeden cel – anihiliować delikwentów. W tym kryzysowym momencie obaj wracają myślami do beztroskich, młodzieńczych lat, w których jedyną ważną rzeczą była ich przyjaźń.Co dzieje się dalej? Dalsze losy Grave’a i Miki poznacie, zasiadając do "Gungrave G.O.R.E", najnowszej gry wydawanej przez Plaion Polska.