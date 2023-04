NMF: Maraton Horrorów 21 kwietnia 2023 w Multikinie

W trakcie maratonu zaprezentujemy 4 filmy:: " MARTWE ZŁO: PRZEBUDZENIE ", czyli najnowszą odsłonę legendarnej serii kina grozy. Tym razem dwie siostry stawią czoła demonom, które przejmują kontrolę nad ludzkim ciałem i podejmą brutalną walkę o przeżycie. Czy uda im się przetrwać?- " RYTUAŁ " – zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami film z Anthonym Hopkinsem w jednej z głównej ról. Egzorcyzmy, duchowość i ciemna strona wiary – " RYTUAŁ " to niezwykle klimatyczne i wstrząsające kino.- " ZJAWY " – kiedy grupa parapsychologów stara się udowodnić, że duchy nie istnieją, wokół nich mają miejsce nadnaturalne zjawiska.- " KIEDY GASNĄ ŚWIATŁA " – opowieść o Rebbece, która doświadcza przerażających rzeczy, dziejących się wyłącznie… w ciemności. Kim jest przerażająca istota, czająca się na nią w mroku? I jaki ma ona związek z matką dziewczyny? Przekonajcie się w trakcie seansu, po którym aż strach... zgasić światło!odbędzie się(piątek) w Multikinach Bydgoszcz, Elbląg Ogrody, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Łódź, Lublin, Mielec, Olsztyn, Poznań 51, Poznań Malta, Radom, Rumia, Rybnik, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze, Pruszków i Rzeszów.Rozpoczęcie o 22:00- filmy są wyświetlane w wersjach z oryginalną ścieżką dźwiękową, z polskimi napisami.- W Wydarzeniu mogą uczestniczyć:osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,osoby w wieku powyżej 16 roku życia (ale mniej niż 18 rok życia) - posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział,osoby w wieku poniżej 16 roku życia - będące pod opieką przedstawiciela ustawowego (za okazaniem stosownego dokumentu).Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w Wydarzeniu.