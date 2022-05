Na ten film nie zabierzecie dzieci. Puchatek i Prosiaczek jako slasherowi zabójcy

Kubuś Puchatek i Prosiaczek urządzają krwawą jatkę

Co się stanie, kiedy Kubuś Puchatek i przyjaciele znajdą się w domenie publicznej? Właśnie poznaliśmy odpowiedź. Jest nią slasher "Winnie-The-Pooh: Blood and Honey".Zdjęcia do filmu "Winnie-The-Pooh: Blood and Honey" już się zakończyły. Obecnie trwa postprodukcja. Za kamerą stanął Rhys Waterfield , który ma w post produkcji jeszcze kilka innych tanich horrorów (na przykład "Demonic Christmas Tree"). Przygotował również scenariusz korzystając z tego, że od kilku miesięcy postacie stworzone przez A.A. Milne są już w domenie publicznej.W "Winnie-The-Pooh: Blood and Honey" Krzyś jest już dorosły i właśnie wyjechał na studia. Kubuś Puchatek Prosiaczek nie radzą sobie z uczuciem porzucenia i nie potrafią o siebie zadbać. Pozbawieni kojącego wpływu Krzysia dziczeją, czego efektem będzie urządzona przez nich krwawa rzeź.Film został nakręcony w ciągu 10 dniu niedaleko Ashdown Forest, który stanowił inspirację dla Stumilowego Lasu. Kubuś Puchatek jest bohaterem książki dla dzieci autorstwa A.A. Milne'a wydanej po raz pierwszy w 1926 roku. Pisarz stworzył go na potrzeby swojego syna, Christophera Robina Milne'a. Pierwowzorami Kubusia Prosiaczka i innych mieszkańców Stumilowego Lasu były zabawki chłopca. Oryginalnie pluszowy miś (i co za tym idzie bohater) nosił imię niedźwiedzicy Winnipeg (Winnie), którą Milne z synem widzieli w londyńskim zoo. W Polsce postać znana jest głównie jako Kubuś Puchatek (za sprawą przekładu Ireny Tuwim). Funkcjonuje również jako Fredzia Phi-Phi (w tłumaczeniu Moniki Adamczyk-Garbowskiej).W kulturze masowej wygląd Kubusia Puchatka kojarzy się głównie z wersją wytwórni Walta Disneya. Koncern nabył prawa do postaci w 1966 roku i uczynił z niej jedną ze swoich najbardziej dochodowych marek. Wyłączność Disneya wygasła pod koniec 2021 roku, 95 lat po publikacji pierwszej książki przez Milne'a.