Nabór do międzynarodowego programu EKRAN+ 2021 otwarty

Ogłaszamy nabór do kolejnej edycji międzynarodowego programu szkoleniowego dla reżyserów/scenarzystów-reżyserów EKRAN+. W trakcie programu zrealizujesz dwie sceny, znajdziesz i dopracujesz właściwy ton oraz wizualny język swojego przyszłego filmu. Termin składania aplikacji do programu upływa 12 kwietnia 2021 roku. Udział w programie jest bezpłatny.

Czym jest EKRAN+?

Program EKRAN+ obejmuje:

Co możesz osiągnąć dzięki udziałowi w programie?

Czy EKRAN+ jest dla Ciebie i ile to kosztuje?

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 12 kwietnia

Harmonogram sesji

EKRAN+ to 22-dniowy projekt, którego celem jest rozwój scenariuszy/treatmentów i realizacja dwóch scen z każdego projektu pod okiem uznanych międzynarodowych twórców filmowych takich jak: Wojciech Marczewski (dyrektor Programu EKRAN+), Paweł Pawlikowski Udayan Prasad , Marilyn Milgrom, Margaret Glover Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty/reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.- rozwój treatmentu/scenariusza, poprzez grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami /treatmentami;- przygotowanie do zdjęć: casting, realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;- zdjęcia;- konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;- montaż;- ewaluację grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen.Zespołowi Kreatywnemu oferujemy wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu.Zrealizowane sceny możesz wykorzystać jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, który może być pomocny przy poszukiwaniu partnerów i źródeł finansowania dla filmu.Dzięki pracy nad scenami w praktyce na planie filmowym sprawdzisz jaki styl najlepiej działa dla twojej historii, a udział w programie możesz traktować jako kreatywny test czy "wizualne laboratorium" przed rozpoczęciem właściwej pracy nad filmem.EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści-reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser/reżyser-scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, autor zdjęć. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.Aby zgłosić chęć udziału w programie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.ekranplus.eu Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2021 roku.Program jest podzielony na trzy sesje oraz dodatkową dwudniową sesję follow-up, które zaplanowane są w terminie:- sesja 1: 7 – 10 czerwca 2021, uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści- sesja 2: 19 – 27 lipca 2021, uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści- sesja 3: 27 września – 5 października 2021, uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci- Follow-up (sesja opcjonalna): grudzień 2021, uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.Harmonogram EKRAN+ 2021 będzie na bieżąco dostosowywany do sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Szczegółowy opis poszczególnych sesji znajduje się na stronie programu EKRAN+ Obejrzyj making of EKRAN+ 2020: https://www.youtube.com/watch?v=okEFTL8uNz0 Obejrzyj wypowiedzi dotychczasowych uczestników: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6V8r15dNesJWBdE1WETGdbsQpj8jYq9x