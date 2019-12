Nadchodzi 37. festiwal filmowy Ale Kino!

Do tegorocznego programu filmowego Ale Kino! zgłoszono 3780 filmów ze 115 państw i 6 kontynentów, co stanowi rekord w historii festiwalu! Wśród zgłoszonych tytułów było aż 441 pełnych metraży i 3339 filmów krótkometrażowych, z których ostatecznie wyselekcjonowano prawie 150 najlepszych filmów dla dzieci od 4 roku życia i młodzieży, ale również rodziców i seniorów. W tym roku znalazły swoje miejsce w kilkunastu sekcjach m.in.: konkursowych, Panoramie Dzieci, Panoramie Młodych, Ale Kino! z Piłką, Dokumentalne Ale Kino!, Ale Kino! z dreszczykiem czy Ale Kino! Najnajmłodszego Widza.W programie znalazły się liczne premiery i pokazy przedpremierowe, m.in.: estońskie, reż. Anu Aun , szwedzkie Jona Holmberga , węgierski dramat, reż. Mihály Schwechtje oraz cenione krótkie metraże, w tym m.in. nagrodzoną studenckim Oscarem, reż. Daria Kashcheeva czyz szansą na nominację do Oscara dla najlepszej krótkiej animacji. W tej sekcji obecne będą również polskie akcenty, m.in.: krótka animacjaMateusza Jarmulskiego oraz fabułaAgaty MinowskiejWśród filmów konkursowych znajdziemy równieżw reżyserii Jean-Pierrea Luca Dardenne, którzy otrzymali Złotą Palmę na festiwalu w Cannes,nagrodzone na Berlinale i– laureata Nagrody Młodej Widowni Europejskiej Nagrody Filmowej. W programie również fiński kandydat do Oscara, czylioraz niemiecki. Ten nagrodzony na Berlinale film został też nominowany do Europejskiej Nagrody w głównej kategorii - dla najlepszego europejskiego filmu roku 2019 - oraz w kategorii najlepszej aktorki, czym wyróżniona została zaledwie jedenastoletnia Helena Zengel W gronie gości tegorocznego festiwalu powitamy m.in. Mischę Kamp Tamarę Bos - reżyserkę i scenarzystkę filmu, który w roku 2019 podbijał festiwale filmowe dla młodych widzów na całym świecie. Twórczynie spotkają się z poznańską publicznością i wezmą udział w wydarzeniach Industry / Education Pro z masterclassem o filmie.Do Poznania, tym razem w roli jurora, powróci również Raško Miljković , reżyser pokazywanych m.in. w Sundanceoraz Hanneke Schutte , która w swojej karierze reżyserowała samego Willema Dafoe. Grono Jury Międzynarodowego Filmów Pełnometrażowych Dla Dzieci dopełnia Jacek Piotr Bławut , reżyserW Poznaniu pojawią się również m.in.: Frederike Migom , reżyserka, Biel Rossell Pelfort i Maria Morera Colomer, aktorzy z filmu, twórcy tworzonego również w Wielkopolsce filmuczy Martin Lund , reżyser filmu. W sumie na Ale Kino! pojawi się niemal dwustu gości - twórców filmowych i przedstawicieli branży.Jak co roku, silny filmowy fundament festiwalu uzupełnią spotkania branżowe, w tym spotkania edukatorów filmowych i filmowe forum nauczycieli. Ale Kino! Industry / Education Pro to wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Ale Kino!, stanowiące szeroką platformę wspólnego spotkania i rozmowy o kinie dla dzieci z udziałem środowisk filmowych i pedagogicznych. W programie m.in.: prezentacje działań wspierających polskie kino dla dzieci – podsumowanie roku 2019, rozmowa "Jakie może być / powinno być / będzie polskie kino dla dzieci?" oraz projekcja filmurazem z Q&A z reżyserką Mischą Kamp i scenarzystką Tamarą Bos.Z kolei Filmowe Forum Nauczycieli w tym roku przebiegnie pod hasłem Przywrócenie równowagi – kino dla młodych widzów wobec antropocentryzmu" i pozwoli na przyjrzenie się destrukcyjnej działalności człowieka wobec środowiska oraz zachęci do działań proekologicznych. W programie m.in.: spotkanie "Pokusa apokalipsy. Jak myśleć o kryzysie ekologicznym, by nie ulec katastrofizmowi" z Edwinem Bendykiem, dziennikarzem, publicystą, pisarzem, kierownikiem Działu Naukowego tygodnika Polityka", wykład Adama Kruka, krytyka filmowego, dziennikarza, wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego "Eko-kino? Próby wyjścia kina poza antropocentryzm".Jak mówi dyrektor festiwalu, Jerzy Moszkowicz Nagrodę specjalną 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! – Platynowe Koziołki – postanowiliśmy przyznać Koziołkowi Matołkowi, bohaterowi zrodzonemu w książkach obrazkowych Makuszyńskiego i Walentynowicza, który, co było jeszcze jednym jego triumfem, docierał do kolejnych pokoleń dzieci za sprawą serialuMatołka, którego produkcję rozpoczęto 60 lat temu, w Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.Nie sposób przy tym nie wspomnieć, że debiut ekranowy Koziołka miał miejsce już jedenaście lat wcześniej, w filmie, nakręconym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.Program festiwalu od 8 listopada dostępny jest na stronie www.alekino.com/program Bilety (w cenie 5 i 8 zł) są w sprzedaży na alekino.com, multikino.pl i bilety24.pl