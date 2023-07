Nadszedł hollywoodzki armagedon! Rusza strajk aktorów! Gildia "nie miała wyjścia"

Hollywood reaguje na strajk

Strajk aktorów! Dlaczego do niego doszło?

zakończenie strajku aktorów w 1960 roku



Co z projektami, do których zdjęcia już powstają?

Wczoraj Bob Iger , szef studia Disney, powiedział, że. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką w Internecie i jest traktowana jako symbol postawy studiów wobec strajku.Premiera została przesunięta na wcześniejszą godzinę, żeby aktorzy mogli udzielić wywiadów na czerwonym dywanie jeszcze przed zarządzeniem strajku.. Na początku czerwca w wewnętrznym referendum, jeśli w czasie negocjacji z AMPTP nie uda się dojść do porozumienia na temat warunków zatrudniania i pracy oraz rekompensat i tantiem.Wśród najważniejszych postulatów aktorów są:(która realnie spadła, ponieważ nie była powiększana o inflację), w szczególności chodzi o prawa do wizerunku aktorów oraz do otrzymywania finansowej rekompensaty, kiedy praca aktorów jest wykorzystywana w procesie nauki sztucznej inteligencjiW ostatnich dniach w rozmowy negocjacyjne włączył się mediator federalny. Jak się jednak okazało, nie udało się dojść do porozumienia.W oficjalnym komunikacie SAG-AFTRA zarzuca AMPTP, czyli organizacji zrzeszającej największe wytwórnie hollywoodzkie i platformy streamingowe, że pozostaje oporna na propozycje aktorów nie chce zaproponować sprawiedliwych warunków.Bardzo ostro wypowiedziała się przewodnicząca SAG-AFTRA Fran Drescher (którą ostatnio spotkała krytyka za "europejskie wakacje" w czasie ostatnich dni negocjacji), która stwierdziła, że oW podobnym tonie wypowiadał się główny negocjator strony aktorskiej Duncan Crabtree-Ireland:Jeśli - zgodnie z oczekiwaniami - zarząd ogłosi rozpoczęcie strajku, to będzie to historyczne wydarzenie.W przypadku strajku aktorów wytwórnie staną przed dylematem, co robić dalej.Tak stało się z drugim sezonemczy serialem o gladiatorach z Anthonym Hopkinsem W przypadku produkcji kręconych poza granicami USA, gdzie amerykańscy aktorzy są tylko w głównych rolach, a większość obsady stanowią lokalni artyści, może dojść do sytuacji, w której studia chcąc zminimalizować koszta zdecydują się na pracę bez udziału strajkujących lub nawet zatrudnienie nowych aktorów. Problem jednak w tym, że wiele lokalnych organizacji aktorskich z niepokojem patrzy na rozwój branży filmowej (i wykorzystania sztucznej inteligencji) i może wspierać strajkujących z SAG-AFTRA, co sprawi, że znalezienie wartościowych następców do ról nie będzie łatwe.Z drugiej strony, większość projektów może zostać wstrzymana w nadziei, że strajk aktorów nie potrwa długo.