Nagrody Emmy, dzień 2: Królowa ucieka Mandalorianinowi

Trwa wręczanie Nagród Emmy . Podobnie jak w poprzednim roku gala została podzielona na kilka ceremonii. W niedzielę poznaliśmy jej triumfatorów - m.in. w kategoriach castingowych, muzycznych i efektów specjalnych. Gambit królowej " utrzymuje prowadzenie wśród seriali. Zdobył już bowiem 9 statuetek, w tym za zdjęcia, kostiumy i charakteryzację, dorzucając w niedzielę nagrody za casting oraz muzykę w serialu limitowanym lub antologii.Na drugim miejscu są ex aequo: " The Mandalorian " oraz " Saturday Night Live " z łączną liczbą 7 statuetek. Pierwszą trójkę zamyka " Miłość, śmierć i roboty " (6 nagród), a tuż za podium znalazły się " The Crown " oraz "RuPaul's Drag Race" z czterema statuetkami. " Pose ", " Ted Lasso " i " WandaVision " powiększyły swój sobotni dorobek o jedną statuetką - teraz mają ich po trzy.Pełną listę laureatów znajdziecie TUTAJ Niedzielna gala zakończyła się kolejnym triumfem platformy Netflix, która ma już na swoim koncie aż 34 nagrody. Na drugim miejscu uplasował się Disney+ (łącznie 13 nagród), zaś na trzecim - HBO/HBO Max (10). Tuż za podium znalazły się AppleTV+ i FX - 7 nagród.Emmy prime time'u w najważniejszych kategoriach zostaną wręczone podczas uroczystej gali 19 września.