Producenci nie zaskoczyli. Wybrali najlepsze filmy i seriale roku

Faworyci docenieni przez producentów

35. Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów w kategoriach filmowych i serialowych

Posłuchaj podcastu o filmie "Oppenheimer"

Serial Killers o "Sukcesji"

Ceremonia upłynęła pod znakiem nagradzania faworytów.Drobnym zaskoczeniem może być jedynie nagroda dla dokumentu.jest co prawda nominowany do Oscara, ale za piosenkę, a nie jako film dokumentalny.Bez zaskoczeń było również w kategoriach serialowych. Najważniejsze tytuły roku -- zostały nagrodzone. Czarne lustro " odc. Beyond the SeaPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?