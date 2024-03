Twórca "Oppenheimera" zostanie rycerzem. Christopher Nolan i Emma Thomas otrzymają tytuły szlacheckie

Christopher Nolan i Emma Thomas wyróżnieni przez brytyjską monarchię

Getty Images © Gilbert Flores



TOP: Christopher Nolan - najlepsze filmy

"Oppenheimer" w podcaście Mam parę uwag

, ponieważ to on czyni honory. Zdarza się jednak, że dzieje się to poza tradycyjnym harmonogramem - zazwyczaj wtedy, gdy zaszczyt spada na osoby, które wsławiły się szczególnym osiągnięciem. Tłumaczyłoby to, dlaczegoAle król Karol przerwał obecnie pełnienie oficjalnych obowiązków ze względu na diagnozę raka i związane z nią leczenie. Thomas poznali się podczas studiów w Kolegium Uniwersyteckim w Londynie. Wspólnie założyli firmę produkcyjną Syncopy, za pośrednictwem której zrealizowali swoje największe hity, takie jak trylogia o Batmanie , " Prestiż " czy " Incepcja ". Mają czwórkę dzieci. Christopher Nolan wreszcie zdobył Oscary dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera. Ale " Oppenheimer " to nie jedyna udana produkcja w jego filmografii. Wybieramy pięć najlepszych tytułów w karierze Christophera Nolana . " Memento ", " Mroczny Rycerz "... i co jeszcze?Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Oppenheimerze ":