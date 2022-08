Nagrody PISF 2022: Łukasz Muszyński z nominacją

Animacja kultury filmowej:

O Nagrodach PISF

Laureaci w siedmiu kategoriach, których wybierze ośmioosobowa Kapituła, zostaną ogłoszeni 14 września br. podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrody PISF zostaną przyznane już po raz 14. w następujących kategoriach: Animacja kultury filmowej, Innowacja lub rozwiązanie technologiczne, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Dystrybucja polskiego filmu, Debiut roku i Plakat filmowy.Nominowanych, a następnie laureatów, wskaże Kapituła w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, kierowniczka Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Aleksandra Świerczewska, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, producentka filmowa Aneta Hickinbotham, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika "Polityka" Janusz Wróblewski.- Podkarpacki Szlak Filmowy- Plebiscyt "Śląska Lokacja Filmowa 2021"- Plenery Film Spring Open- Działalność Warszawskiej Szkoły Filmowej- 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE- Platforma streamingowa 35mm.online- Laboratorium Narracji Wizualnych- Diana Dąbrowska- Łukasz Muszyński- Michał Oleszczyk- "KIEŚLOWSKI. Od Bez końca do końca" autorstwa Krzysztofa Piesiewicza i Mikołaja Jazdona- "Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym" autorstwa Pawła Bilińskiego- "Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982" autorstwa Sebastiana Jagielskiego- Dystrybucja filmu " Zabij to i wyjedź z tego miasta - Dystrybucja filmu " Obłoki śmierci – Bolimów 1915 - Film dokumentalny "Bezkrwawa rewolucja. Krótka historia internetu w Polsce"- Zespół Edukatorów Filmowych- " Teściowie " autorstwa Maksa Bereskiego (Plakiat)- " Na srebrnym globie " autorstwa Maksa Bereskiego (Plakiat)- " Fucking Bornholm " autorstwa Bartosza KosowskiegoNagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.