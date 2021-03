Nagrody Scenarzystów dla "Borata" i "Młodej. Kobiety."

W niedzielę odbyła się wirtualna ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Scenarzystów . Wielkim wygranym okazał się " Ted Lasso ", który zdobył dwie statuetki. Największymi przegranymi są " Zadzwoń do Saula " i " Simpsonowie ". Oba seriale miały po cztery nominacje, ale nie zdobyły żadnej nagrody.Lista laureatów prezentuje się następująco:FILM FABULARNY - SCENARIUSZ ORYGINALNYFILM FABULARNY - SCENARIUSZ ADAPTOWANYFILM DOKUMENTALNYSERIAL DRAMATYCZNYSERIAL KOMEDIOWYNOWY SERIALDŁUGA FORMA - SCENARIUSZ ORYGINALNYDŁUGA FORMA - SCENARIUSZ ADAPTOWANYANIMACJA BoJack Horseman " odc. Xerox of a XeroxODCINEK DRAMATYCZNY Ozark " odc. Fire PinkODCINEK KOMEDIOWY Wielka " odc. The Great