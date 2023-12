Najlepszy hiszpański film roku "20 000 gatunków pszczół" już w kinach

Zwiastun filmu "20 000 gatunków pszczół"

Hiszpańska reżyserka w swoim debiucie opowiada historię dziecka, które pewnego upalnego lata, pośród brzęczących uli, basenowego gwaru i rodzinnych kłótni, zacznie gorączkowo szukać swojego miejsca w roju. Dziecko, które zakwestionuje zastane normy, zasady i tradycje, sprawi, że na jaw wyjdą długo skrywane tajemnice, a kobiety z rodziny przyjrzą się własnym wyborom i stłumionym pragnieniom. Urresola Solaguren postanowiła poświęcić swój debiut tematowi transseksualnych dzieci po tym, jak przeczytała historię nastoletniego transpłciowego chłopca z Kraju Basków, który w oczekiwaniu na leczenie hormonalne odebrał sobie życie. Reżyserka zdecydowała się również osadzić akcję w Kraju Basków, ale chciała – jak wspomina w wywiadzie dla Guardiana –Po długiej dokumentacji i tygodniach spędzonych z różnymi rodzinami w baskijskiej prowincji, Urresola Solaguren stworzyła scenariusz, którego główną bohaterką jest transpłciowa dziewczynka. Od początku wiedziała, że największym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedniej aktorki do odegrania tej wymagającej roli. W castingu udział wzięło ponad 500 dzieci. Początkowo Sofia Otero została obsadzona w epizodycznej roli – wydawało się, że dziewczynka jest zbyt radosna i ekstrawertyczna do roli głównej. Trudności w obsadzeniu najważniejszej, pierwszoplanowej roli doprowadziły do ponownego przesłuchania Otero . Reżyserka tak wspomina to przesłuchanie:Po sensacyjnej wygranej Berlinale i zapisaniu się na kartach historii jako najmłodsza laureatka nagrody za najlepszą rolę pierwszoplanową (odebraną z rąk Kristen Stewart ) podjęto decyzję o ochronie prywatności dziecięcej aktorki.