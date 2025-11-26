Newsy Filmy Festiwale i nagrody Co za twist! To "Sirât" jest faworytem Europejskich Nagród Filmowych
Co za twist! To "Sirât" jest faworytem Europejskich Nagród Filmowych

Deadline
Europejska Akademia Filmowa ogłosiła dziś kolejne nominacje do swoich dorocznych nagród. Tym razem są to nominacje w kategoriach technicznych. Polskę na liście nominowanych reprezentuje kompozytorka Hania Rani.

"Sirât" wysuwa się na pozycję lidera wśród nominowanych



Po nominacjach w głównych kategoriach faworytem była "Wartość sentymentalna". Zdobyła bowiem 5 nominacji. Jednak w kategoriach technicznych filmowi nie poszło już tak dobrze. Zdobył tylko trzy nominacje. W sumie ma ich więc osiem.

Dziewięć nominacji ma z kolei na swoim koncie "Sirât". Obraz zdobył pięć nominacji w kategoriach technicznych.

Po pięć nominacji zdobyły dziś "Wpatrując się w słońce" i "Bugonia". Ten pierwszy film w sumie ma osiem nominacji, ten drugi sześć.

Polska koprodukcja "Franz Kafka" zgarnęła dwie dodatkowe nominacje (za kostiumy i charakteryzację).


Europejskie Nagrody Filmowe 2026 - nominacje w kategoriach technicznych



REŻYSER OBSADY
Nadia Acimi, Luís Bértolo & María Rodrigo - "Sirât"
Karimah El-Giamal & Jacqueline Rietz - "Wpatrując się w słońce"
Yngvill Kolset Haga & Avy Kaufman - "Wartość sentymentalna

AUTOR ZDJĘĆ
Manuel Dacosse - "Obcy"
Fabian Gamper - "Wpatrując się w słońce"
Mauro Herce - "Sirât"

KOMPOZYTOR
Jerskin Fendrix - "Bugonia"
Michael Fiedler & Eike Hosenfeld - "Wpatrując się w słońce"
Hania Rani - "Wartość sentymentalna"

KOSTIUMOGRAF
Michaela Horáčková Hořejší - "Franz Kafka"
Sabrina Krämer - "Wpatrując się w słońce"
Ursula Patzak - "Duse"

MONTAŻYSTA
Cristóbal Fernández - "Sirât"
Toni Froschhammer - "Zgiń kochanie"
Yorgos Mavropsaridis - "Bugonia"

CHARAKTERYZATOR
Gabriela Poláková - "Franz Kafka"
Irina Schwarz & Anne-Marie Walther - "Wpatrując się w słońce"
Torsten Witte - "Bugonia"

SCENOGRAF
Laia Ateca - "Sirât"
James Price - "Bugonia"
Jørgen Stangebye Larsen - "Wartość sentymentalna"

DŹWIĘKOWIEC
Johnnie Burn - "Bugonia"
Laia Casanovas - "Sirât"
Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot, Lars Ginzel, Elias Boughedir & Amal Attia - "Głos Hind Rajab"

