Co za twist! To "Sirât" jest faworytem Europejskich Nagród Filmowych

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła dziś kolejne nominacje do swoich dorocznych nagród. Tym razem są to nominacje w kategoriach technicznych. Polskę na liście nominowanych reprezentuje kompozytorka Hania Rani.
"Sirât" wysuwa się na pozycję lidera wśród nominowanych
Po nominacjach w głównych kategoriach faworytem była "Wartość sentymentalna"
. Zdobyła bowiem 5 nominacji. Jednak w kategoriach technicznych filmowi nie poszło już tak dobrze. Zdobył tylko trzy nominacje. W sumie ma ich więc osiem
. Dziewięć nominacji ma z kolei na swoim koncie "Sirât"
. Obraz zdobył pięć nominacji w kategoriach technicznych.
Po pięć nominacji zdobyły dziś "Wpatrując się w słońce" i "Bugonia"
. Ten pierwszy film w sumie ma osiem nominacji
, ten drugi sześć
.
Polska koprodukcja "Franz Kafka"
zgarnęła dwie dodatkowe nominacje (za kostiumy i charakteryzację).
Europejskie Nagrody Filmowe 2026 - nominacje w kategoriach technicznych REŻYSER OBSADY
Nadia Acimi, Luís Bértolo & María Rodrigo - "Sirât
"
Karimah El-Giamal & Jacqueline Rietz - "Wpatrując się w słońce
"
Yngvill Kolset Haga & Avy Kaufman - "Wartość sentymentalna
" AUTOR ZDJĘĆ Manuel Dacosse
- "Obcy
" Fabian Gamper
- "Wpatrując się w słońce
" Mauro Herce
- "Sirât
" KOMPOZYTOR Jerskin Fendrix
- "Bugonia
" Michael Fiedler
& Eike Hosenfeld
- "Wpatrując się w słońce
" Hania Rani
- "Wartość sentymentalna
"
KOSTIUMOGRAF Michaela Horáčková Hořejší
- "Franz Kafka
" Sabrina Krämer
- "Wpatrując się w słońce
" Ursula Patzak
- "Duse
" MONTAŻYSTA Cristóbal Fernández
- "Sirât
" Toni Froschhammer
- "Zgiń kochanie
" Yorgos Mavropsaridis
- "Bugonia
" CHARAKTERYZATOR
Gabriela Poláková - "Franz Kafka
"
Irina Schwarz & Anne-Marie Walther - "Wpatrując się w słońce
"
Torsten Witte - "Bugonia
" SCENOGRAF Laia Ateca
- "Sirât
" James Price
- "Bugonia
" Jørgen Stangebye Larsen
- "Wartość sentymentalna
" DŹWIĘKOWIEC Johnnie Burn
- "Bugonia
" Laia Casanovas
- "Sirât
" Gwennolé Le Borgne
, Marion Papinot
, Lars Ginzel
, Elias Boughedir
& Amal Attia
- "Głos Hind Rajab
"
Zwiastun filmu "Sirât"