Nakręcił "Jurassic World 2", teraz wyreżyseruje "Władcę Pierścieni"

Amazon ogłosił nazwisko pierwszego z reżyserów serialu. To J.A. Bayona ("Jurassic World: Upadłe królestwo").Katalończyk nakręci dwa pierwsze odcinki serialu. Został również jednym z producentów wykonawczych całości, razem ze swoją biznesową partnerką Belén Atienzą Twórcamisą Patrick McKay John D. Payne . Kierują oni zespołem scenarzystów, do którego należą m.in.: Gennifer Hutchison ) i Bryan Cogman ).Serial inspirowany jest prozą J.R.R. Tolkiena . Poznamy w nim wydarzenia z Drugiej Ery Słońca, kiedy to Sauron, ukrywający wtedy swoją prawdziwą tożsamość i jako Annatar uwiódł swoją mądrością i hojnością króla elfów z Eregionu, Celebrimbora. Wspólnie skonstruowali wiele cudów, w tym właśnie Pierścienie Mocy. Później Sauron wykuł w swojej mrocznej kryjówce Jedyny Pierścień. Gdy elfy się o tym dowiedziały, wybuchła wojna, która zakończyłaby się całkowitą klęską wrogów Saurona, gdyby nie nagłe pojawienie się wojsk Numenoru, zamorskiego królestwa ludzi, najpotężniejszego w dziejach tej rasy.Przez kolejne setki lat mroczny władca Mordoru knuł w ukryciu spiski, a Numenor rósł w potęgę. W końcu ludzie zaatakowali Mordor i popełnili najbardziej katastrofalny błąd w swoich dziejach - spętanego Saurona zabrali i uwięzili na swojej wyspie. Tam udało mu się zatruć władców Numenoru jadem pychy, czego konsekwencją była podjęta przez nich próba zdobycia siedziby Valarów. Inwazja zakończyła się przemianą świata i zatopieniem Numenoru. Jednak Druga Era trwała dalej. Jej koniec wyznacza wojna z Sauronem ostatniego sojuszu ludzi, elfów i krasnoludów.Prawa doAmazon zakupił za 250 milionów dolarów. W umowie zobowiązał się do realizacji pięciu sezonów. Data serialu nie została oficjalnie ogłoszona, jednak szefowa Amazon Studios Jennifer Salke zasugerowała, że pierwszy sezon mógłby ujrzeć światło dzienne w 2021 roku.