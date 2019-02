Neil Gaiman szykuje nową wersję serialu Jima Hensona

Serial Jima Hensona z lat 80. wraca. Studio Fremantle, The Jim Henson Company i Neil Gaiman łączą siły, by przygotować jego nową wersję. Henson stworzył oryginał w 1987 roku, zainspirowany swoją córką, która interesowała się folklorem i mitologią. Sam wyreżyserował część odcinków, a ich scenarzystą był Anthony Minghella . Serial opowiadał na nowo europejskie legendy, a w postać narratora wcielał się John Hurt Gaiman będzie scenarzystą i producentem nowej wersji, która również przeniesie nas do świata baśni i folkloru. Pisarz zapowiada, że projekt będzie przystosowany pod współczesnego, "bindżującego" seriale widza., dodał scenarzysta., powiedziała Lisa Henson