Neil Gaiman pozwany. Żona autora "Sandmana" o wszystkim wiedziała?

Getty Images © John Lamparski

Amanda Palmer i Neil Gaiman

Była niania pozywa Neila Gaimana. Żona autora o wszystkim wiedziała?

"Sandman" zakończy się na dwóch sezonach. Zobacz zwiastun serialu

Scarlett Pavlovich, była niania zatrudniana przez Neila Gaimana , w poniedziałek złożyła pozew przeciwko autorowi " Sandmana " w sądzie federalnym w Wisconsin. Dokument, w którym nie brakuje drastycznych szczegółów, opisuje wydarzenia, które rozpoczęły się w 2022 roku. Wówczas to Amanda Palmer, żona Gaimana , zaproponowała powódce pracę w charakterze opiekunki dzieci w ich domu w Nowej Zelandii.Co ciekawe, z dokumentów jasno wynika, że Palmer doskonale wiedziała o czynach męża. Napaść seksualna, jakiej miał on dopuścić się na Pavlovich, nie była pierwszym takim przypadkiem. W pozwie czytamy:Pavlovich całą sytuację przypłaciła załamaniem nerwowym, po którym trafiła do szpitala. Niestety ze względu na trudną sytuację życiową została zmuszona do powrotu do pracy u Gaimana – czytamy dalej.Pavlovich twierdzi, że złożyła na policji doniesienie oskarżające Gaimana o napaść seksualną, zostało ono jednak wycofane po tym, jak Palmer odmówiła współpracy z organami ścigania. Żona autora miała wiedzieć o jego niewłaściwych zachowaniach co najmniej od 2015 roku. Sandman " – adaptacja jednego z najbardziej znanych komików Gaimana – zadebiutował na Netfliksie w 2022 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że ta wspólna produkcja Netfliksa i Warner Bros. Television zakończy się na drugim sezonie. Zobaczcie zwiastun pierwszego sezonu: