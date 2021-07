"Chłopaki Anansiego": Amazon ekranizuje Neila Gaimana

Amazon szykuje ekranizację kolejnej książki Neila Gaimana . Po serialu " Dobry omen " teraz przyszła pora na "Anansi Boys", czyli "Chłopaków Anansiego".Anansi to pajęczy bóg, którego fani Gaimana po raz pierwszy poznali w książce "Amerykańscy bogowie", która też została zekranizowana . Serial Amazonu nie ma jednak z tamtym serialem nic wspólnego (za jego realizację odpowiada stacja Starz).Tytułowi bohaterowie to Gruby Charlie i Spider, dwaj synowie Anansiego.Gdy ojciec Grubego Charliego raz nadał czemuś nazwę, przyczepiała się na dobre. Na przykład, kiedy nazwał Grubego Charliego "Grubym Charliem". Nawet teraz, dwadzieścia lat później, Gruby Charlie nie może uwolnić się od tego przydomku, krępującego prezentu od ojca – który tymczasem pada martwy podczas występu karaoke i rujnuje Grubemu Charliemu życie.Pan Nancy pozostawił Grubemu Charliemu w spadku różne rzeczy. A wśród nich wysokiego, przystojnego nieznajomego, który zjawia się pewnego dnia przed drzwiami i twierdzi, że jest jego utraconym bratem. Bratem tak różnym od Grubego Charliego, jak noc różni się od dnia, bratem, który zamierza pokazać Charliemu, jak się wyluzować i zabawić... tak jak kiedyś ojciec. I nagle życie Grubego Charliego staje się aż nazbyt interesujące. Bo widzicie, jego ojciec nie był takim zwykłym ojcem, lecz Anansim, bogiem-oszustem. Anansim, buntowniczym duchem, zmieniającym porządek świata, tworzącym bogactwa z niczego i płatającym figle diabłu. Niektórzy twierdzili, że potrafił oszukać nawet Śmierć. [notka wydawcy] Gaiman sam przygotowuje scenariusz limitowanego serialu we współpracy z komikiem Lennym Henrym . Panowie mieli już okazję ze sobą pracować. Było to przy serialu " Nigdziebądź "."Anansi Boys" ma się składać z sześciu odcinków.