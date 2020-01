Netflix chwali się wynikami "Wiedźmina" i "6 Underground"

3 2 1



Platforma Netflix pochwaliła się wynikami niektórych swoich tytułów, które miały premierę w IV kwartale 2019 roku. Przy okazji ujawniła też, że zmieniła metodę liczenia widowni. Do tej pory aby odcinek serialu lub film zostały uznane za obejrzane, na danym koncie trzeba było zobaczyć jego 70%. Teraz platforma skupia się na świadomej decyzji o obejrzeniu danego tytułu, do czego wystarczy obejrzenie zaledwie dwóch minut.Największym serialowym hitem platformy w IV kwartale okazał się. Netflix podaje, że w ciągu pierwszych 28 dni serial oglądany był przez 76 milionów kont. Według szefów platformy ekranizacja prozy Sapkowskiego jest na najlepszej drodze do ustanowienia nowych rekordów oglądalności dla pierwszych sezonów oryginalnych produkcji Netfliksa.Wśród tytułów filmowych największym hitem okazało się, które po pierwszych czterech tygodniach na platformie zgromadziło imponującą widownię 83 mln kont. Walczący o Oscaraobejrzany został przez 40 mln kont. Netflix nie podał jednak wynikówaniPlatforma ogłosiła również, że liczba subskrypcji poza granicami USA przekroczyła 100 milionów i wynosi obecnie 106,5 mln. W skali całego globu Netflix miał na koniec IV kwartału 167,09 mln subskrypcji, co oznacza wzrost o 8,76 mln w porównaniu z wynikiem na koniec III kwartału 2019 roku.