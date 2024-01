Netflix i Lindsay Lohan przygotowują "Nasz mały sekret"

"Our Little Secret" – Lindsay Lohan i Netflix znowu razem

Zwiastun "Niezapomniane święta"

Lindsay Lohan – co dalej z jej karierą

Nowy wspólny film Lindsay Lohan i Netflixa opowie o parze byłych partnerów, którzy zostają zmuszeni do spędzenia razem świąt. Z czasem okazuje się, że ich nowi wybrankowie są rodzeństwem. Angaż dostali także: Kristin Chenoweth Scenariusz pisze Hailey DeDominis, a za kamerą stanie Stephen Herek . Produkcja już się rozpoczęła.W poprzednim filmie dla Netfliksa –– Lohan wcieliła się z rozkapryszoną dziedziczkę fortuny, która traci pamięć podczas wypadku na nartach. Los chce, że tafia pod opiekę właściciela górskiego pensjonatu.Współpraca z Netfliksem to jeden z pierwszych liczących się powrotów Lindsay Lohan do kina po wielu trudnych dla niej latach. Gwiazda, która zasłynęła na początku lat dwutysięcznych z takich filmów, jakczy(a wcześniej także!). Niedługo potem zaczęły się jej problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Mimo trudności gwiazda wciąż podejmuje próby powrotu do kina, co ma jej zapewnić współpraca z Netfliksem.