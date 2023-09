Netflix przechodzi do historii. 25 lat czerwonej koperty

Netflix - 25 lat kultowej koperty

Tak Netflix żegna się z płytami DVD

Pierwszą płytą, jaką wysłano, było DVD z filmem. Jaki film został wysłany jako ostatni, tego jeszcze nie podano., która zrewolucjonizowała rynek medialny w USA. Mimo to pocztowe wypożyczanie płyt wciąż stanowiło sporą część biznesowego tortu firmy. W 2012 roku wpływy z wypożyczalni pocztowej przekraczały miliard dolarów i stanowiły ok. 1/3 całych przychodów Netfliksa.Niestety z czasem popularność wypożyczalni zaczęła maleć. W 2022 roku wpływy wyniosły już tylko 146 milionów. Dlatego. Ogłosił to w kwietniu, co wywołało w Ameryce falę nostalgii.