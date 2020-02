Netflix ratuje aktorski film o He-Manie

Portal Discussing Film potwierdza to, o czym mówiło się już od jakiegoś czasu. Aktorskie widowiskopowstanie. Jego wybawcą okazała się platforma Netflix.Przypomnijmy, że pierwotnie obraz powstawał na zlecenie Sony. Studio wyznaczyło nawet datę premiery (marzec 2021 roku). Jednak w ubiegłym roku kilka produkcji wytwórni doznało bolesnych porażek box-office'owych. W efekcie szefowie studia uznali, żejest projektem zbyt ryzykownym i przed dwoma tygodniami oficjalnie usunęli go z kalendarza premier.Czy Sony pozostanie w jakikolwiek sposób związane z projektem, tego na razie nie wiadomo. Produkcją dla platformy Netflix zajmą się: Mattel Films oraz Phantom Four Films Davida Goyera Gwiazdą projektu pozostaje Noah Centineo . Na stanowisku reżysera pozostają bracia Aaron Adam Nee . Premiera nastąpi w drugiej połowie 2021 roku lub na początku 2022.O możliwości przejęciaprzez Netflix mówiło się już jesienią ubiegłego roku. Platforma wydaje się naturalnym domem, ponieważ to tu pokazywany jest serial animowany. Netflix ma też w planach anime o He-Manie, nad którym pracuje Kevin Smith