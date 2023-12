Netflix szykuje kolejną adaptację "One Piece". Tym razem jako anime

"One Piece" na Netfliksie w wersji aktorskiej i anime

Zwiastun "One Piece"

to wydawana od 1997 roku opowieść o przygodach Monkeya D. Luffy'ego - młodego awanturnika, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. W tym celu musi zgromadzić załogę, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.W 1999 roku na ekranach zadebiutował emitowany do dzisiaj uwielbiany serial animeWersja Netfliksa ma różnić się od tamtej produkcji, „zapewniając widzom świeże, a zarazem znajome doświadczenie". Twórcy wykorzystają najnowocześniejszą technologię wizualną, aby opowiedzieć na nowo przygody Luffy’ego.To nie wszystko. Już w styczniu platforma pokaże widzom serial anime będący adaptacją debiutanckiej mangiTo historia samuraja Ryumy, w którego świecie niespodziewanie pojawia się siejący zniszczenie smok.Przypomnijmy, że we wrześniu Netflix dał również zielone światło na realizację drugiego sezonu aktorskiej wersjiW obsadzie są m.in. Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). Twórcami serialu są Matt Owens