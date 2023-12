Najlepsze nowe seriale 2023 według użytkowników Filmwebu

Top 10 najlepszych nowych serialu 2023 roku według ocen użytkowników Filmwebu

10 Emigracja XD 2023 - 27 min. Komedia Tomasz Włosok Michał Balicki To historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem byłoby bardzo łagodnym określeniem tego co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.

Serial Killers o serialu "Emigracja XD"

9 Informacja zwrotna 2023 - 51 min. Dramat Thriller Arkadiusz Jakubik Jakub Sierenberg Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

Serial Killers o serialu "Informacja zwrotna"

8 Infamia 2023 - 48 min. Dramat Muzyczny Zofia Jastrzębska Sebastian Łach Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.

Serial Killers o serialu "Infamia"

7 Silos Silo 2023 - 56 min. Dramat Sci-Fi Rebecca Ferguson Tim Robbins W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.

6 Beckham 2023 1 godz. 11 min. Dokumentalny Biograficzny Sportowy David Beckham Victoria Beckham David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona jest determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.

Serial Killers o serialu "Beckham"

5 Tour de France: W sercu peletonu Tour de France: Au cœur du peloton 2023 - 42 min. Dokumentalny Sportowy Serial śledzi z bliska wszystkie zaangażowane osoby, od samych kolarzy po menedżerów drużyn, pokazując, o jak wielką stawkę toczy się ten wyścig transmitowany w 190 terytoriach, który stał się prawdziwym międzynarodowym symbolem. Zobaczymy, co dzieje się za kulisami legendarnych drużyn - od etapu przygotowania po linię mety: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, Team Jumbo-Visma i Team Quick-Step Alpha Vinyl.

Zwiastun serialu "Tour de France: W sercu peletonu"

4 The Last of Us 2023 - 1 godz. Dramat Horror Pedro Pascal Bella Ramsey Historia rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Serial Killers o serialu "The Last of Us"

3 One Piece 2023 - 57 min. Fantasy Przygodowy Iñaki Godoy Emily Rudd To wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

2 1670 2023 - 34 min. Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku...

Serial Killers o serialu "1670"

1 Niebieskooki samuraj Blue Eye Samurai 2023 - 48 min. Animacja Dramat historyczny Maya Erskine Randall Park Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja serialu rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu, mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście.

Zwiastun serialu "Niebieskooki samuraj"

W naszym rankingu skupiliśmy się wyłącznie na nowościach serialowych. Na liście zobaczycie więc tylko te seriale, którychPodobnie jak w przypadku innych rankingów podsumowujących, tak i tu uwzględniliśmy tylko te seriale, które mają przynajmniejSprawdźcie też nasze inne rankingi: najlepsze komedie według użytkowników Filmwebu.