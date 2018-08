Netflix zacznie w USA wprowadzać filmy do kin?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Netflix może złagodzić swoje stanowisko wobec kinowej dystrybucji swoich filmów. Jak podaje The Hollywood Reporter zwolennik obecnej polityki, szef programowy platformy Ted Sarandos, naciskany jest w tej sprawie przez szefa produkcji filmowych Netfliksa Scotta Stubera.Stuber bardzo chciałby przyciągnąć do Netfliksa najważniejszych reżyserów świata. Ci jednak niechętnie patrzą na współpracę z platformą, ponieważ chcą, by ich filmy trafiały do szerokiej dystrybucji w kinach. Netflix do tej pory stał na twardym stanowisku, że filmy mogą wchodzić do kin tego samego dnia, kiedy mają premierę internetową. Na to rzecz jasna nie chcą się zgodzić największe sieci kinowe. Stąd też dotychczas Netflix wprowadzał wybrane tytuły do pojedynczych kin tak, by spełnić warunki Akademii przyznającej Oscary.The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że w Netfliksie rozważana jest opcja, która umożliwiłaby wprowadzenia do szerokiej dystrybucji filmuwyreżyserowanego przez Alfonso Cuaróna . Obraz ma dziś swoją premierę na festiwalu w Wenecji , gdzie walczy o Złotego Lwa.Podobno na szeroką dystrybucję swojego filmu -- naciska Paul Greengrass . Ten film również bierze udział w konkursie głównym weneckiej imprezy.Oficjalnie Netflix nie komentuje sprawy.Warto zauważyć, że jeden z największych konkurentów platformy - Amazon - nie ma żadnych problemów z kinową dystrybucją. Priorytetowe obrazy trafiają na duże ekrany wprowadzane albo bezpośrednio przez Amazon albo też we współpracy z innymi dystrybutorami.