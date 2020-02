Nicolas Cage będzie w kinach Nicolasem Cage'em już za rok

Getty Images © NurPhoto



Studio Lionsgate ogłosiło datę premiery filmu, którego gwiazdą i bohaterem będzie Nicolas Cage . W Stanach widzowie zobaczą go już 19 marca 2021 roku. Cage zagra samego siebie. Filmowy Cage będzie starał się o rolę w nowym projekcie Quentina Tarantino . Ponieważ jednak ma długi, musi grywać w całej masie kiepskich filmów, o co suszy mu głowę Nicolas Cage z lat 90., który wszędzie mu towarzyszy i nie może przeboleć, że obecny Cage nie jest pierwszoligową gwiazdą.Filmowy Cage będzie też zmagał się z problemami z nastoletnią córką i zostanie zmuszony do pojawienia się na przyjęciu urodzinowym meksykańskiego milionera, który w skrycie jest wielkim fanem aktora i marzy, by pokazać mu scenariusz filmu, nad którym pracuje. Tymczasem z Cage'em kontaktuje się CIA, które informuje go, że meksykański milioner jest w rzeczywistości kartelowym bossem odpowiedzialnym za porwanie córki prezydenta Meksyku. Rząd amerykański prosi Cage'a o pomoc.Ale to nie koniec. Meksykański milioner sprowadza córkę Cage'a i jego żonę, by się pogodzili z gwiazdorem. Wkrótce ich życie zostanie zagrożone, a Nicolas Cage zostanie zmuszony do zagrania najważniejszej roli...pomyślany jest jako meta-film, pełen odniesień do dorobku Cage'a , w tym do takich jego obrazów jak:Autorami scenariusza są Tom Gormican ) i Kevin Etten ). Ten pierwszy będzie też jego reżyserem.w USA będzie miał ostrą konkurencję w postaci drugiej częścioraz nową odsłoną